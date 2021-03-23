Убытки госпредприятий будуть покрывать за счет налогоплательщиков - экономист

В первом полугодии 2020 убыток составил 8,79 млрд грн.Фото: пресслужба Укрзализныци

Крупные государственные предприятия получили в 2020-м значительные убытки. Тенденция сохраняется и в текущем году. Об этом пишет журналистка, политический технолог Олеся Яхно на своей странице в Facebook.

"В 2020 году убытки" Нафтогаза" превысят 4,2 млрд грн, в 2021 году – 7,5 млрд грн, по расчетам Минфина, добавленными в проект госбюджета на 2021 год. Но это очень оптимистичный сценарий. В предыдущие годы картина была совсем другой. В связи с выигранными судами и общим оздоровлением компании чистая прибыль НАКа в 2017 году составлял 39,4 млрд грн. В 2018 году "Нафтогаз Украины" и без судов был прибыльный - 11,6 млрд грн. В 2019-м чистая прибыль "Нафтогаза" вырос до 63,3 млрд грн.

Государственная ядерная компания "Энергоатом" сообщила о чистом убытке в 4,8 млрд грн в 2020 году. При этом финплан на 2020 год предусматривал прибыль в 1,6 млрд грн. Стоит отметить, что в 2019 году компания получила прибыль в размере 3,8 млрд грн, а в 2018 году - прибыль в 4,6 млрд грн.

"Укрзализныця" в 2017 году показывала прибыль в 114,5 млн грн, в 2018 году - 203,8 млн грн, в 2019 году - 3 млрд грн. Но уже в первом полугодии 2020 убыток составил 8,79 млрд грн.

"Центрэнерго" в 2018 году получило прибыль 499,127 млн грн. Но уже в 2019 году чистый убыток составил 1 млрд 979,54 млн грн. В январе-сентябре 2020 отчитывались о том, что убыток сократился до 163 млн грн ", - говорится в заметке Олеси Яхно.

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Даже во время войны и в условиях "карантинного" экономического кризиса наши крупные олигархи увеличили свое состояние и активы в разы. Это происходит и за счет убыточности государственных предприятий, рассказал Gazeta.ua председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

"Сейчас есть сведения только в информационном поле, что некоторые государственные предприятия стали убыточными. Хотя в предыдущие годы были прибыльными. Государственные предприятия используются как коррупционные схемы для обогащения тех людей, которые поставили на руководящие должности своих ставленников. Каких-то экономических предпосылок для убыточности нет. Это делается только с целью обогащения. Резко растут цены на газ и электроэнергию, на железнодорожные перевозки, а в финансовой отчетности государственных предприятий есть убытки. Эту убыточность будем покрывать из государственного бюджета, то есть за счет денег налогоплательщиков, - сказал эксперт. - Укрзализныця уже анонсировала о повышении расценок на пассажирские и грузовые перевозки в течение года в несколько этапов. Электроэнергия и газ подорожали уже с первого января. Не исключено, что в течение года будет подорожание. Убыточность госпредприятий будет покрываться из государственного бюджета и из кошельков украинцев. У государства нет других доходов, кроме средств налогоплательщиков. На эту ситуацию можно повлияли, изменив действующее правительство на другое. Вопрос в том, не будет ли другой Кабмин работать так же - в интересах нескольких олигархов ".

"Нафтогаз" несет миллиардные убытки, прикрывается мировым кризисом и коронавирусом и манипулирует финансовой информацией