Убежали за границу: назвали печальную статистику в селах

Уровень безработицы среди крестьян Украины составляет 10,9%. Фото: Landlord

За 10 лет численность сельского населения Украины сократилась на 16%. При этом возросло количество трудовых мигрантов из 5,6 млн экономически активных лиц 2 млн выехали за границу.

"Общая численность населения - 42,1 млн постоянных жителей. Из них сельских жителей - 31,1%. Если взять показатели 2018 года, фактически за 10 лет примерно на 16% сократилась численность сельского населения. Экономически активного сельского населения от 15 до 70 лет сейчас 5,6 млн человек", - рассказала во время круглого стола Тамара Осташко, заведующий отделом секторальных прогнозов и конъюнктуры рынков Института экономики и прогнозирования НАНУ.

Уровень занятости жителей сел в I квартале 2019 составил 62,2%, города - 68,2%. Общее количество занятых в сельском хозяйстве - 2,9 млн человек. Уровень безработицы среди крестьян Украины составляет 10,9%, среди горожан - 9%.

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"Наши коллеги из отдела аграрных преобразований дали нам такие данные, доля самозанятых и бесплатно работающих среди занятых в сельском хозяйстве составляет 79,5%. Другая впечатляющая цифра - это объемы трудовой миграции. Если по официальным данным количество трудовых мигрантов составляет около 7% от социально-активного населения, то по неофициальным оценкам, количество трудовых мигрантов из села достигает 2 млн человек. Если количество активного сельского населения - 5,6 млн человек, то 2 млн трудовых мигрантов - это много", - констатировала Осташко.

По данным Департамента в 2050 году численность населения Украины составит 36,4 млн человек. В городах будет проживать 28,5 млн, что составляет 78% всего населения. Сейчас количество городского и сельского населения составляет 69% на 31%.