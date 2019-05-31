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пятница, 31 мая 2019 13:21

Uber потерял $1 млрд за 3 месяца

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Uber потерял $1 млрд за 3 месяца
Uber потерял $1 миллиард за три месяца. Фото: biz.nv.ua

Компания Uber за 3 месяца получила более $1 млрд чистого убытка. В организации резко возросли расходы на маркетинг и продажи.

Чистый убыток Uber в январе-марте составил более $1 млрд против чистой прибыли $3,75 млрд за аналогичный период прошлого года.

Хороший показатель 2018-го обусловлен объединением операций в России и Юго-Восточной Азии с другими компаниями. Сделки по продаже активов принесли компании около $3 млрд.

Операционный убыток Uber в первом квартале текущего года вырос до $1,03 млрд по сравнению с $478 млн в прошлом году.

Выручка выросла на 20% и достигла $3,1 млрд.

Совокупный объем заказов увеличился до более $14,5 млрд.

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Между тем, расходы компании подскочили к $4,13 млрд. В частности, из-за повышения расходов на продажи и маркетинг.

Число активных пользователей Uber за месяц, включая приложение Uber Eats, увеличилось до 93 млн, что на 20 млн больше, чем в январе-марте 2018-го.

Котировки акций Uber выросли на 1,8% на электронных торгах 30 мая.

Uber - международная технологическая компания, которая разрабатывает мобильные сервисы для вызова автомобилей с персональным водителем. Компания предоставляет услуги в более чем 700 городах в 70 странах, в том числе и в Украине.

Американская компания Alaka'i Technologies представила первое в мире летающее такси Skai.

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