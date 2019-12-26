У Жеваго прокомментировали дело о взыскании 1,5 млрд грн

Прес-служба Костянтина Жеваго закликає ЗМІ надавати правдиву та об'єктивну інформацію. Фото: ua-energy.org

Пресс-служба Константина Жеваго призывает СМИ давать правдивую и объективную информацию относительно решений Шевченковского районного суда города Киева от 1 октября 2019 года о принудительном взыскании 1,5 млрд грн в пользу НБУ.

"Апелляционную жалобу действительно вернули без рассмотрения по существу. Поскольку, по мнению апелляционной инстанции сумма судебного сбора должна быть больше. Мы не согласны с этим решением, обжалуем его в Верховном Суде. И считаем, что имеем законное право на справедливое рассмотрение дела по существу", - отметил юридический консультант Жеваго.

"Мы хотели, чтобы НБУ честно и прозрачно проинформировал общество, что сумма кредитов рефинансирования 1,45 миллиарда гривен без процентов, 1,5 миллиарда гривен с процентами была выдана под твердые залоги и дополнительную личную гарантию господина Жеваго. Все эти средства под наблюдением куратора НБУ были выданы вкладчикам банка "Финансы и Кредит" в сумме до 200 тысяч гривен. Персональные гарантии еще раз подтверждают, что господин Жеваго до последнего пытался спасти банк от введения временной администрации и последующей ликвидации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Жеваго призывают СМИ не тиражировать искаженную и неправдивую информацию

К сожалению, непрофессионализм тогдашнего руководства НБУ привел к выведению с рынка не только банка "Финансы и Кредит", а ряда крупнейших банков Украины, которые мог поддержать регулятор в соответствии с законодательством. Они могли избежать ликвидации, а вкладчики, кредиторы, государство и акционеры банков не понесли бы убытков.

Такие непрофессиональные действия привели к ухудшению ситуации в банковском секторе в 2015-2017 годах и значительному торможению развития экономики Украины в целом", - отметил юридический консультант.

Непрофессионализм привел к ухудшению ситуации в банковском секторе

Именно эти кредиты рефинансирования выдавались не только под личные обязательства собственников, в том числе господина Жеваго, а в первую очередь под твердые залоги. Нежелание реализовать эти залоги по справедливой рыночной цене, как это принято в цивилизованных странах, свидетельствует о предвзятости уполномоченных органов и лиц, чьи популистские обвинения не подтверждены фактами и не соответствуют действительности.

В Нацбанке заявили, что начинают принудительное взыскание с экс-владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго 1,5 млрд грн по решению суда. Шевченковский районный суда Киева от 1 октября 2019 года удовлетворил иск Нацбанка о взыскании с бывшего владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго 1,539 млрд грн в счет погашения задолженности банка по предоставленным кредитам рефинансирования. Константин Жеваго пытался обжаловать решение суда первой инстанции. 13 декабря Киевский апелляционный суд вернул апелляционную жалобу без рассмотрения по причине неуплаты судебного сбора в определенные судом сроки.