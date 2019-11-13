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среда, 13 ноября 2019 03:37

У МВФ высказались относительно переговоров с Украиной

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У МВФ высказались относительно переговоров с Украиной
Миссия МВФ начнет работать в Украине 14 ноября.Фото: ТСН

Директор управления МВФ по вопросам Европы Пол Томсен рассказал, что фонд надеется на достижение быстрого результата в переговорах с украинским руководством.

"Хотя прогресс обнадеживающий, остаются некоторые нерешенные вопросы. Давайте посмотрим", сказал Томсен в интервью для "Голос Америки".

Представитель МВФ подчеркнул, что Украина достигла прогресса в вопросе очистки банковского сектора, стабилизации макроэкономики, фискальной и монетарной политики.

Томсен высказал разочарование в вопросе преодоления коррупции в Украине и государственного управления. Он считает, что новое правительство должно лучше работать в этом направлении.

По его словам, важно "сохранить независимость центрального банка, достичь прогресса в финансовом секторе, продолжить бюджетную консолидацию".

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Накануне министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что миссия Международного валютного фонда начнет работать в Украине в четверг, 14 ноября.

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