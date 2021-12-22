Тысячи сел впервые присоединили к скоростному интернету

Более 850 тысяч украинцев получили доступ к скоростному интернету. Фото: Pexels

Более 2,5 тыс. украинских сел впервые подключили к скоростному интернету.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Это более 850 тысяч украинцев, 17 тысяч километров оптических сетей и 5950 соцзаведений, среди которых более 840 школ, 500 детсадов, 1500 медучреждений, 1800 домов культуры, 780 библиотек", - сказал он.

В Черниговской, Херсонской и Житомирской областях количество людей без возможности подключения к скоростному интернету уменьшилось на 50%, 38% и 32% соответственно.

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К Новому году в министерстве планирует обеспечить 3 тыс. сел оптическим интернетом.

37% мирового населения никогда не пользовались интернетом. Это около 3 млрд человек, говорится в отчете ООН. 2,9 млрд из них живут в развивающихся странах. Три четверти этих людей проживают в 46 беднейших странах мира.