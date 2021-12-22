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среда, 22 декабря 2021 12:03

Тысяча за вакцинацию: на что ее тратят украинцы

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Тысяча за вакцинацию: на что ее тратят украинцы
Выплаты больше всего тратят на кинотеатры и книги. Фото: Pexels

Тысячу за вакцинацию украинцы активно тратят на кинотеатры и книжные магазины.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram.

"У меня для вас новые цифры. Честно скажу, они радуют. По состоянию на сегодняшний день 4,5 млн украинцев подали заявки в "Дії" на получение так называемой ковидной тысячи по программе "єПідтримка". Более 2,3 млн украинцев уже получили выплату. Всего потрачено более 206 млн грн. Больше всего украинцы тратят деньги на культурные услуги. Это кинотеатры и книжные магазины", - сказал он.

Железнодорожные билеты наиболее активно покупают на туристические направления в Ивано-Франковск, Львов и горнолыжный курорт Буковель.

"Сфера получает толчок для заработка и развития. Это помощь издательствам, авторам, переводчикам, прокатчикам фильмов, дистрибьюторам, студиям и т.п.", - написал министр.

Он призвал музеи и театры подключаться к проекту. Для этого необходимо иметь POS-терминалы.

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"Также призываю всех украинцев, имеющих зеленый сертификат стать амбассадорами культуры. А тем, у кого еще нет, напоминаю, Omikron идет к нам. Поэтому вакцинируйтесь и приобщайтесь к культуре",- написал Ткаченко.

Министр анонсировал второй этап выплат после Нового года.

Участники пилотного проекта "єПідтримка" по выплате 1 тыс. грн за вакцинацию получили уже более 500 млн.

Средства невозможно получить наличными. Потратить средства можно будет на билеты в кинотеатр, театр, на концерт, занятия спортом, приобретение книг или путешествия по Украине поездом или самолетом.

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