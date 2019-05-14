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вторник, 14 мая 2019 11:48

Трудовые мигранты обогащают Украине: рейтинг

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Украина вошла в рейтинг стран, которые получили наибольшее количество денег от трудовых мигрантов.

Об этом свидетельствует статистика денежных переводов Всемирного банка за 2018 год, сообщает Сегодня.

Объем денежных переводов по миру в прошлом году вырос на 9% по сравнению с 2017 годом - до 689,4 млн долларов. Всемирный банк отмечает, что основная масса денежных переводов вообще делается в страны с низким и средним уровнем дохода - 70% всех денежных переводов по миру.

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В Украину трудовые мигранты перевели 2018 года 14,39 млрд дол. Такая сумма позволила нашей стране войти в дюжины стран, получивших наибольшее количество денег от трудовых мигрантов. А также стать лидером по объему денежных переводов в своем регионе - Европе и Центральной Азии.

Наибольшие переводы от частных лиц в прошлом году получили Индия (79 млрд долларов), Китай (67 млрд), Мексика (36 млрд), Филиппины (34 млрд) и Египет (29 млрд).

"Украина, крупнейший получатель денежных переводов в регионе, получила новый рекорд в размере 14 миллиардов долларов 2018 года, что на 19 процентов больше, чем 2017 года. Этот всплеск в Украине отражает пересмотренную методологию оценки входящих денежных переводов, а также рост спроса в соседних странах на рабочих-мигрантов ", - говорится в информационном сообщении Всемирного банка.

Автор: ukr.segodnya.ua
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И по результатам первого квартала 2019года НБУ отмечает уменьшение сумм переводов. Особенно тех, которые сделаны через системы перевода денег. По данным НБУ, 2018-го за первый квартал в Украину попало 593 млн долл. В первом квартале 2019-го - 531 млн.

"На фоне охлаждения экономики ЕС и сокращение разницы в заработных платах (рост заработных плат в Украине предыдущими годами) интенсивность трудовой миграции снизится, что также приведет к снижению темпов роста переводов из-за рубежа", - говорится в инфляционной отчете за апрель.

В последующие несколько лет, по прогнозам НБУ, суммы "трудовых" денег будут уменьшаться еще больше.

"В 2019-2021 годах темпы роста денежных переводов от трудовых мигрантов значительно замедлятся из-за снижения интенсивности миграционных процессов вследствие дальнейшей конвергенции заработных плат и насыщения рынка труда", - констатируют в Нацбанке.

Между тем, во Всемирном банке прогнозируют, что 2019 денежные переводы в страны с низким и средним уровнем доходов вырастут еще больше - до 550 млрд долл.. И "трудовые" деньги будут оставаться крупнейшим источником финансирования этих стран.

Основной причиной трудовой миграции часто называют экономический фактор. Выяснилось, что основные причины не всегда экономического характера, как принято считать.

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