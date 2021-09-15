"Трудовую миграцию надо воспринимать спокойно. Человек имеет право зарабатывать больше" - эксперт

Сергей Марченко: "Трудовая миграция снизила социальную напряженность в Украине. Люди не сидели без денег и не накапливали недовольство, а работали и привозили валюту. Экономика этим питалась – за последние годы зарплаты быстро выросли и продолжают повышаться". Фото: Тарас Подолян

Украинское образование значительно доступнее, чем западное, но молодые выпускники не всегда находят себя на рынке труда. Трудовая миграция способствует оттоку рабочих рук из Украины, но одновременно она снижает градус напряжения в обществе. Также миграция имеет положительные последствия – украинские работодатели конкурируют с европейскими, повышая зарплаты.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал экономический эксперт Сергей Марченко.

"Украинское образование доступнее по сравнению, например, с американским, – говорит он. – Там за учебный год надо заплатить 20-30 тысяч долларов. У нас – 10 000 гривен. Эту сумму могут себе позволить практически все. Родители посылают детей в университеты, чтобы после обучения работали юристами, экономистами, менеджерами. Но рынок для начинающих неподъемный".

Юрист-новичок несколько лет работает курьером – носит документы по судам. Не у всех хватает терпения достичь уровня, когда сам начинаешь зарабатывать. Поэтому часто бросают работу по специальности, выходят на биржу труда и идут на неквалифицированную работу, рассказывает эксперт.

"В Европе студенты обычно сами оплачивают обучение. В Украине – их родители. Когда в 17 лет берешь на образование кредит в 100 тысяч долларов, должен понимать, как его отдавать. Приобретаешь специальность. А когда за тебя платят родители, устроив на специальность, которая нравится им, отношение к получению знаний будет соответствующее. Такая и квалификация", – отмечает он.

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Сейчас насчитывается 4 миллиона заробтчан, которые живут в Украине, но работают за рубежом, сообщает Марченко.

"Эта цифра фигурирует во многих отчетах. Но она неточна. В Польше, Португалии, Италии, Испании многие заняты нелегально, их трудно сосчитать. Рынок труда становится открытым. Это положительно повлияло на доходы украинцев внутри страны. После получения безвиза трудовая миграция оживилась и ее вектор сместился с России и Казахстана на Европу – к более прогнозируемым, богатым и безопасным стран", – говорит он.

Трудовая миграция снизила социальную напряженность в Украине. Люди не сидели без денег и не накапливали недовольство, а работали и привозили валюту. "Экономика этим питалась – за последние годы зарплаты быстро выросли и продолжают повышаться. Несмотря на потерю промышленно развитого Донбасса и курортного Крыма, Украина превысила довоенный уровень зарплат", – сообщает эксперт.

К трудовой миграции, по мнению Марченко, надо относиться спокойно.

"Человек имеет право зарабатывать больше. Если не видит достойного карьерного развития в Украине, уезжает. Но наши работодатели повышают зарплату, конкурируя с коллегами в Польше и Чехии. Это положительный и вполне европейский процесс. Поляки и испанцы работают в Англии, там большие зарплаты", – отмечает он.

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Денежные переводы в Украину из-за границы в пять раз превысили суммы отправленных за ее пределы средств, пишет ТСН. Объем переводов в Украину в первом полугодии 2021 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 15,9% и составил $6,21 млрд, сообщили в Нацбанке. Больше всего средств в Украину поступило из США, Израиля и Италии. Из Украины за границу за этот период отправили $482 млн. Больше всего переводили средства в Россию, Грузию и Турцию.