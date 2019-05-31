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пятница, 31 мая 2019 16:03

Трудоспособного населения становится меньше: Европу предупредили о проблемах

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Трудоспособного населения становится меньше: Европу предупредили о проблемах
Фото: 1NEWS.COM.UA

До 2024-го население Польши, Чехии, Словакии и Венгрии уменьшится на 4%.

Страны потеряют 2,6 млн граждан, прогнозирует международное рейтинговое агентство Moody's. Таким образом, общая численность населения сократится до 61,2 млн человек, передает Уніан.

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Кроме того, страны потеряют 5 млн трудоспособного населения в возрасте от 15 до 64 лет. К 2040-му их станет еще на 6,8% меньше.

По словам экономиста Лиама Карсона, увеличить количество трудоспособного населения за счет мигрантов не удастся. Это одноразовое явление.

За последний месяц в Польше произошел настоящий украинский "бэбибум". Только за 4 дня, с 13 по 17 мая, в консульском отделе посольства Украины было зарегистрировано гражданами 60 новорожденных.

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