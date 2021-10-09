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суббота, 09 октября 2021 16:23

"Три раза сняло сумму" - украинцы жалуются на работу "Приват 24"

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&quot;Три раза сняло сумму&quot; - украинцы жалуются на работу &quot;Приват 24&quot;
В приложении "Приват 24" произошел сбой. Фото: УНИАН

В приложении "Приват 24" 9 октября произошел технический сбой.

Это могло вызвать временную задержку при проведении платежей, сообщил пресс-секретарь финучреждения Олег Серга, пишет hromadske.

В банке советовали проверять состояние платежей в архиве "Приват 24".

"Если клиент попал в ситуацию, когда платеж или перевод завис, просим подождать и не проводить повторные. Все платежи будут выполнены, не надо сразу же делать повторный", - отметил Серга, добавив, что если клиент выполнил повторные платежи, они вернутся ему на карточку.

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Одна из клиенток банка рассказала, что не могла с карточки прислать средства на другую. На "горячей линии" ей сообщили о сбое в работе банка.

"Меня проинформировали не делать операцию по несколько раз, но перед этим я трижды пыталась направлять средства. В итоге у меня три раза и сняло сумму", - пожаловалась женщина.

По состоянию на 14:00 техническую проблему устранили, убеждают в ПриватБанке.

В октябре украинцы будут иметь 11 выходных. Четыре дня подряд позволят отдыхать в честь Дня защитников и защитниц Украины - 14, 15, 16 и 17 октября. Как эти выходные повлияют на работу банков - узнавайте по ссылке.

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Дата
09
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