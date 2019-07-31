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Требование ЗЗФ, НЗФ и "Днепроазот" о тарифах на электроэнергию необоснованно – член комитета Рады по ТЭК

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Требование ЗЗФ, НЗФ и &quot;Днепроазот&quot; о тарифах на электроэнергию необоснованно – член комитета Рады по ТЭК

Требование "Запорожского завода ферросплавов" (ЗЗФ), "Никопольского завода ферросплавов" (НЗФ) и "Днепразота" об отмене тарифа госпредприятия "Укрэнерго" на передачу электроэнергии экономически необоснованно, удовлетворение этого требования сделает невозможным расчеты с производителями электроэнергии из возобновляемых источников и может привести к банкротству "Укрэнерго".

Об этом заявил народный депутат Украины, член комитета Верховной Рады по вопросам ТЭК, ядерной политике и ядерной безопасности Артур Мартовицкий.

"ЗЗФ, НЗФ и "Днепроазот" финансово успешные частные предприятия, получающие большую прибыль. Существенная часть производимой ими продукции экспортируется, следовательно, они имеют стабильно поступающую валютную выручку. На мой взгляд, они в состоянии оплачивать тарифы на передачу электроэнергии" - сообщил Мартовицкий.

"Митинги, которые организовали собственники ЗЗФ, НЗФ и "Днепроазота" под НКРЭКУ и "Укрэнерго" - это попытка выбить себе индивидуальный сниженный тариф на электроэнергию. Кроме того, тут можно усматривать и попытку оказать давление на суды" - считает народный депутат Мартовицкий.

30 июля Окружной административный суд г. Киева отказал НЗФ в удовлетворении ходатайства о приостановлении действия постановления НКРЭКУ №1411 от 12 июля, которым утвержден новый тариф на услуги по передаче электроэнергии "Укрэнерго" с 1 августа.

В конце июня тем же судом для обеспечения административного иска НЗФ против НКРЭКУ было приостановлено действие постановлений регулятора №954 и №955 от 7 июня, которыми установлены тарифы "Укрэнерго" на второе полугодие 2019 года. Позже НКРЭКУ отменил постановление №954 и утвердил новый тариф для "Укрэнерго" с 1 августа постановлением №1411 от 12 июля.

В "Укрэнерго" отмечают, что из-за решения суда компания работает в июле по тарифу, установленному без учета запуска новой модели рынка электроэнергии. "Этот тариф не покрывает затраты Укрэнерго на выполнение своих функций в новом рынке электроэнергии. В частности, отсутствуют средства на покупку услуг генерирующих компаний для балансировки энергосистемы и компенсации расходов ГП "Гарантированный покупатель" на покупку электроэнергии возобновляемых источников энергии по "зеленому" тарифу", - сказано в сообщении компании. В свою очередь ГП "Гарантированный покупатель" 26 июля подал иск о взыскании с "Укрэнерго" авансового платежа в 1,58 млрд грн.

"Если решением суда действие постановления НКРЕКП №1411 будет приостановлено, это может привести к банкротству НЭК "Укрэнерго", - заявляли в "Укрэнерго" 22 июля.

По результатам 2017 года чистая прибыль НЗФ составила 2,67 млрд. грн, доналоговая прибыль в 2018 году составила 3,27 млрд. грн. Чистая прибыль ЗЗФ в 2017 году составила 1,65 млрд. грн.. Чистая прибыль "Днепроазота" в 2018 году составила 3,9 млрд. грн.

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