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четверг, 24 октября 2019 17:12

Транзит российского газа Украиной: будет ли новый контракт

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Транзит российского газа Украиной: будет ли новый контракт
Контракт на транзит российского газа по газотранспортной системе Украины завершается 31 декабря 2019-го. Фото: Главком

Транзит российского газа по территории Украины в следующем году продолжат на уровне 50 млрд кубометров, заявил заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб.

"Может быть сценарий, что в течение какого-то промежутка времени в следующем году не будет транзита через территорию Украины. Чтобы выполнить свои обязательства, Газпрому придется прокачать через Украину, как минимум, 50 миллиардов кубометров газа в следующем году", - пояснил Сологуб на брифинге 24 октября.

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Нацбанк сотрудничал с Нафтогазом в вопросах завершения транзита газа по территории Украины.

"В Нафтогазе заверили, что готовятся к такому сценарию и не видят больших проблем. Дистрибуция газа по территории Украины, внутренним потребителям будет обеспечена", - подчеркнул Сологуб.

Контракт на транзит российского газа по газотранспортной системе Украины завершается 31 декабря 2019-го. Очередной раунд газовых переговоров между Украиной, Россией и ЕС состоялся 19 сентября в Брюсселе. Россия впервые согласилась на заключение соглашения о транзите по европейским правилам. Переговоры согласились продолжить в октябре 2019-го. Первый раунд трехсторонних переговоров состоялся в Берлине 17 июля 2018-го. Вторая встреча прошла 21 января 2019-го в Брюсселе.

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Дата
24
октября

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