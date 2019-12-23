Транзит российского газа через Украину: стало известно о цене

Плата за транзит российского газа через территорию Украины будет оставаться неизменной в течение следующих 5 лет. ФОТО: unian.ua

В течение следующих 5 лет Россия будет платить фиксированную сумму за транзит своего газа через территорию Украины.

Заявил об этом вице-премьер РФ Дмитрий Козак в докладе главе правительства Дмитрию Медведеву, передают российские СМИ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Окончательно договорились о транзите российского газа через Украину

"Мы договорились и зафиксировали в протоколах размер платы "Газпрома" за предоставление этих услуг, агентских услуг по транзиту и транспортировке газа, который является твердым и определенным на все пять лет", — сказал он.

Эксперты считают, что в новом транзитном контракте россияне спрятали обман. Единственным преимуществом называют обещание РФ выплатить Нефтегазу $3млрд — долг, который раньше Россия предлагала отдать газом.