Транзит российского газа через Украину: стало известно о цене

В течение следующих 5 лет Россия будет платить фиксированную сумму за транзит своего газа через территорию Украины.
Заявил об этом вице-премьер РФ Дмитрий Козак в докладе главе правительства Дмитрию Медведеву, передают российские СМИ.
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"Мы договорились и зафиксировали в протоколах размер платы "Газпрома" за предоставление этих услуг, агентских услуг по транзиту и транспортировке газа, который является твердым и определенным на все пять лет", — сказал он.
Эксперты считают, что в новом транзитном контракте россияне спрятали обман. Единственным преимуществом называют обещание РФ выплатить Нефтегазу $3млрд — долг, который раньше Россия предлагала отдать газом.
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