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пятница, 30 августа 2019 14:01

Транзит российского газа через Украину: на что рассчитывает новое правительство

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Транзит российского газа через Украину: на что рассчитывает новое правительство
Контракт на транзит российского газа по газотранспортной системе Украины завершается 31 декабря 2019-го. Фото: Уніан

Новое правительство запланировало добиться долгосрочного контракта по транзиту газа в Европу.

"Нам, конечно, необходимо добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу. Для этого надо хорошо поработать", - сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, пишет "Інтерфакс".

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По его словам, правительство готовится к переговорам.

"Готовимся к переговорам. Формируем позицию на переговорах. Поэтому не хочу комментировать это публично", - пояснил он.

Контракт на транзит российского газа по газотранспортной системе Украины завершается 31 декабря 2019-го. Очередные газовые переговоры запланировали провести в сентябре 2019-го. До этого их ждали сразу после президентских выборов в Украине. Первый раунд трехсторонних переговоров прошел в Берлине 17 июля 2018-го. Украинскую делегацию представлял министр иностранных дел Павел Климкин. Российскую - министр энергетики Александр Новак. Вторая встреча России, Украины и ЕС состоялась 21 января 2019-го в Брюсселе.

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