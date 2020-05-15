Транзит нефти через Украину ощутимо сократился: подробности

В мае на 40% уменьшен объем прокачки нефти на заводы Чехии, Словакии и Венгрии. Фото: facebook.com/ukrtransnafta

Транзит нефти через Украину в страны Восточной Европы упал на 40%. Это связано с сокращением потребительского спроса.

"Обычно качаем около 1,3 миллиона тонн в месяц. На май получили заявку на уровне 750 тысяч тонн. По сути на 40% уменьшен объем прокачки на заводы Чехии, Словакии и Венгрии", - говорит генеральный директор "Укртранснафты" Николай Гавриленко, пишет Уніан.

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По его словам, еще не подала заявку на транзит нефти в мае Беларусь.

В прошлом году "Укртранснафта" увеличила объемы транзита нефти на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Объемы выросли до 15,51 млн т.