Транзит газа Украиной: Газпром диктует условия

Газпром хочет, чтобы Украина снова покупала газ напрямую в России. Фото: Укрінформ

Транзит газа по территории Украины после 2019-го возможен после восстановления прямых закупок российского газа со следующего года.

Кроме того, Газпром хочет, чтобы Украина простила России долги по решениям международных арбитражей и штрафы Антимонопольного комитета Украины. Об этом заявил глава Газпрома Алексей Миллер, пишет "Громадське".

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По подсчетам Нафтогаза, Россия должна вернуть около $22 млрд.

В то же время ранее Газпром официально отказался поставлять газ в Украину напрямую. Это нарушает контракт между Украиной и Россией. Поэтому Нафтогаз требует компенсации в новом иске в Стокгольмском арбитраже.

В Брюсселе состоялись трехсторонние газовые переговоры между Украиной, Россией и ЕС о новом долгосрочном контракте на транзит российского газа через Украину, после которых вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович выразил разочарование. Отметил, что не удалось договориться о продолжительности контракта, объемах и тарифах. По его словам, параметры, которые он представил, были приемлемы для украинских партнеров, но россияне на них не соглашались.