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вторник, 31 декабря 2019 17:02

Транзит газа: Украина подписала последнее техническое соглашение

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Транзит газа: Украина подписала последнее техническое соглашение
Операторы других соседних стран уже заключили технические соглашения с новым оператором ГТС Украины. Оставалась только Словакия. Фото: prm.ua

Газотранспортные системы Украины и Словакии заключили межоператорское техническое соглашение о транзите газа.

Сообщил об этом вицепрезидент Еврокомиссии Марош Шефчович в Twitter.

"Я поздравляю interconnection agreement, заключенное между Украиной и Словакией и решительно поддерживаемое Еврокомиссией. Все части для транзита газа по украинскому маршруту нынче на месте. Чудесная новость для энергетической безопасности Европы", – написал он.

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Соглашение с газотранспортной системой Словакии – последнее, которое нужно было заключить для транзита газа. Операторы других соседних стран свои соглашения с ГТС Украины уже подписали.

Украина подписала контракт на транзит газа на 5 лет. За этот период получит не менее $7 млрд. Минимальные гарантированные объемы прокачки составят 65 млрд м куб. газа в первый год и 40 млрд м куб. на следующие 4 года. При этом фактические объемы могут быть выше. Дополнительные с большей гибкостью бронирования будут оплачиваться по более высокому тарифу.

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