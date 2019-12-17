Транзит газа: назвали дату трехсторонних переговоров

Контракт на транзит российского газа в Европу по территории Украины завершается 31 декабря 2019 года. Фото: УНН

Переговоры о транзите российского газа через украинскую ГТС проведут 19 декабря.

"С нетерпением ожидаю следующий раунд трехсторонних переговоров на политическом уровне в этот четверг 19 декабря. Большое время послать позитивный сигнал рынкам и потребителям", - сообщил в Twitter вице-президент Еврокомиссии Марош Шевчович.

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Переговоры пройдут в трехстороннем формате - Украина, Россия, ЕС. Украинская сторона уже подтвердила участие.

Последние переговоры о транзите газа между Украиной и Россией состоялись 13 декабря в Вене. По словам исполнительного директора Нафтогаза Юрия Витренко, на переговорах компромисса не достигли.

Контракт на транзит российского газа в Европу по территории Украины завершается 31 декабря 2019 года. Сейчас продолжаются переговоры о новом соглашении. Ежегодно транзит российского газа приносит Украине $3 млрд.