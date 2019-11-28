Транзит газа: Газпром грозится перекрыть вентиль

Контракт на транзит российского газа завершается 31 декабря 2019-го. Фото: Уніан

В письме Нафтогазу российский Газпром пригрозил полностью остановить транзит газа с 1 января 2020 года.

"В письме, которое направил Газпром, черным по белому написано, что 1 января в 10 часов по московскому времени у Газпрома не будет оснований, чтобы газ поступал в сторону Украины", - заявил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко, пишет DW.

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Он отметил, что Газпром фактически пригрозил перекрыть вентиль.

"Учитывая детали, упомянутые в письме, это читается как запугивания, или сообщение о каком-то плане", - добавил он.

Контракт на транзит российского газа завершается 31 декабря 2019-го. В октябре 2019-го в Брюсселе состоялись трехсторонние газовые переговоры между Украиной, Россией и ЕС. Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович отметил, что не удалось договориться о продолжительности контракта, объемах и тарифах. По его словам, параметры, которые он представил, приемлемые для украинских партнеров, но россияне на них не соглашались.