Транзит газа через Украину прекращать будут - Путин

Нынешний контракт на транзит газа через Украину действует до 31 декабря 2019 года. Фото: Економічна правда

Россия не откажется от транзита газа через Украину, когда в эксплуатацию введут газопровод "Северный поток-2".

По словам президента России Владимира Путина, это вопрос экономической целесообразности, передает ТАСС.

"Сейчас близки к завершению работы по прокладке газопровода "Северный поток-2", ввод в эксплуатацию которого позволит удвоить объемы возможных поставок российского газа по балтийскому маршруту. Это станет дополнительным вкладом в удовлетворение спроса в Германии и других странах", - пояснил Путин.

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"Северный поток-2" он назвал чисто коммерческим проектом. Россия не намерена прекращать транзит газа через территорию Украины.

"Надеюсь, что компании РФ и Украины найдут взаимоприемлемое решение по транзиту газа в страны Европы", - подытожил Путин.

Нынешний контракт на транзит газа через Украину действует до 31 декабря 2019 года. Россия согласна подписать новый контракт на транзит, если он будет заключен по европейским правилам. Кроме того, хочет, чтобы из Газпрома списали долг по решению Стокгольмского арбитража почти на $3 млрд. Украина не согласна на последнее условие.