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среда, 09 февраля 2022 13:39

Товарооборот Украины с Испанией в прошлом году вырос почти на треть

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Товарооборот Украины с Испанией в прошлом году вырос почти на треть
Хосе Мануэль Альбарес Буэно и Денис Шмигаль. Фото: "Урядовий портал"

Сегодня состоялась встреча премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и министра иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании Хосе Мануэля Альбареса Буэно.

"Испания остается одним из ведущих торговых партнеров Украины в Европейском Союзе", - отметил Денис Шмигаль. И отметил, что за 11 месяцев 2021 года товарооборот между странами вырос более чем на 28% (до $2,26 млрд), и Украина готова дальше наращивать объемы торговли. Об этом сообщает "Урядовий портал".

"Правительство Украины готово к углублению сотрудничества по всем направлениям двустороннего сотрудничества. Ожидаем, что во время визита Главы Правительства Испании в Украину состоится бизнес-форум с участием испанских предпринимателей", – сказал премьер-министр Украины.

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Украина рассчитывает на проведение этого года Четвертого заседания Смешанной украинско-испанской межправительственной комиссии по экономическому и промышленному сотрудничеству в Киеве, которое даст толчок инвестиционно-экономическому сотрудничеству между государствами.

Также премьер-министр Украины поблагодарил Испанию за поддержку на фоне обострения ситуации на восточной границе Украины.

Глава МИД Испании отметил, что солидарность Испании отражается в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. И добавил, что их страна заинтересована углублять двусторонние отношения с Украиной как на политическом уровне, так и в торговой и культурной сферах.

Премьер-министр Испании Педро Санчес на совместной пресс-конференции с финской коллегой Санной Марин заявил о том, что Россия столкнется с огромными экономическими последствиями, если начнет любое новое военное вмешательство в Украину.

"Важно донести до России, что любое военное вмешательство будет иметь масштабные и серьезные последствия для ее экономики из-за санкций Евросоюза", - сказал Санчес.

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Дата
09
февраля

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