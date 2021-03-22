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понедельник, 22 марта 2021 13:12

Товарооборот Украины растет. Россия остается среди крупнейших импортеров

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Товарооборот Украины растет. Россия остается среди крупнейших импортеров
Украина продала товаров в другие страны на $8,5 млрд. Фото: unsplash

За первых 2 месяца 2021 года товарооборот составил $17,6 млрд. Это почти на $750 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-феврале 2021-го в Украину импортировали товаров на $9,1 млрд. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года импорт вырос на $387 млн ​​или на 4%, сообщают в Государственной таможенной службе.

Украина продала товаров в другие страны на $8,5 млрд. Увеличение экспорта по сравнению с аналогичным периодом составило $361 млн или 4,4%.

Разница между экспортом и импортом - отрицательная - составляет $613 млн.

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Страны, из которых наибольшее импортировали в Украину:

- Китай - $1,4 млрд,

- Германия - $758 млн,

- Россия - $730 млн.

Экспортировали из Украины больше всего в:

- Китай - на $1,1 млрд,

- Польшу - на $649 млн,

- Турцию - на $552 млн.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли черные металлы, зерновые и руды.

Больше всего импортировали в Украину: минеральные топлива, нефть и продукты ее перегонки; котлы, машины, оборудование; электрические машины, оборудование и их части.

Товарооборот в 2020 году составлял $103,4 млрд. Это на $7 млрд меньше, чем 2019-го.

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Дата
22
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