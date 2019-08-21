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среда, 21 августа 2019 10:01

Топ-менеджеры агрохолдинга МХП — среди лучших в индустриальной премии "Агро Champions 2019"
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Топ-менеджеры агрохолдинга МХП стали победителями в профессиональных номинациях отраслевой индустриальной премии "Агро Champions 2019". Двое из них получили звание лучших в отрасли, а еще двое номинированы в шорт-листах премии на чемпионское звание.

Первый заместитель председателя правления агрохолдинга МХП Юрий Мельник — победитель премии "Агро Champions 2019" в номинации "Операционный директор".

 

"Моя главная задача в компании — вырастить мощную команду, которая смогла бы быть лучшей. И результаты МХП сами за себя говорят, — сказал Юрий Мельник во время торжественной церемонии награждения победителей премии "Агро Champions 2019". — Я очень дорожу людьми, с которыми работаю, и хочу, чтобы после меня в компании остался штат настоящих профессионалов своего дела".

  Юрий Мельник
Юрий Мельник

Ксения Прожогина, директор департамента управления персоналом и коммуникаций агрохолдинга МХП, — профессионал-победитель премии "Агро Champions 2019" в номинации "HR-директор".

 

Еще два топ-менеджера МХП — среди номинантов в шорт-листах премии "Агро Champions 2019". Виктория Капелюшная, заместитель председателя правления агрохолдинга МХП — в шорт-листе топ-профессионалов в номинации "Финансовый директор". Сергей Иванов, заместитель председателя правления МХП по коммерции и маркетингу, — среди лучших специалистов отрасли в шорт-листе номинации "Маркетинг-директор".

Победителей определял Экспертный совет премии на основе оценок по 60-балльной шкале по трем критериям: квалификация (опыт, soft skills, востребованность на рынке); репутация (доверие на рынке); эффективность (результаты деятельности руководителя в составляющей результата деятельности компании, внедрение инноваций, прозрачность в работе).

"Мы много можем говорить о различных аспектах производства, но без человека, который действительно горит этим делом, имеет глобальное видение и работает каждый день, успешного производства не получится", — заявила на торжественной церемонии награждения победителей премии "Агро Champions 2019" Ольга Трофимцева, и.о. министра аграрной политики и продовольствия.

  Победители в профессиональных номинациях отраслевой индустриальной премии "Агро Champions 2019"
Победители в профессиональных номинациях отраслевой индустриальной премии "Агро Champions 2019"

С тем, что от эффективности лидера зависит результат всей команды, согласился и президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Алекс Лисситса, принявший участие в церемонии награждения. По его словам, "сегодня бизнес настолько многогранен, людьми управлять нелегко, и только достойные смогут справиться с этим и быть действительно лидерами и мотиваторами".

 
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