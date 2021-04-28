Токсины в топливе и теневые налоговые схемы - причина низких цен на "БРСМ" - расследование

Журналисты назвали причину низких цен на "БРСМ". Фото: Delo.ua

"Дешевые" сети АЗС удерживают низкие цены на топливо за счет теневых налоговых схем и добавления токсичных веществ в бензин.

К такому выводу пришли расследователи delo.ua. На примере махинаций сети "БРСМ" они показали, как работает "серый" рынок топлива.

Самый способ снижения стоимости бензина - добавление неподакцизных лакокрасочных материалов. В частности, ароматических аминов. Это токсичная октаноповышающая присадка, которая запрещена к использованию, ведь повреждает двигатель и может вызвать рак легких у человека. Институт потребительских экспертиз обнаружил превышение нормы содержания аминов в образцах бензина из сети АЗС "БРСМ".

Добавление запрещенных компонентов удешевляет бензин, ведь растворители являются безакцизными товарами, говорят эксперты. В целом бюджет недополучает около 3,7 млрд грн в год от этих схем.

"В соответствии с таможенной, налоговой и логистической документацией ежемесячно компании группы "БРСМ" в среднем получают на свои нефтебазы около 9500 тонн различных компонентов (растворители, изопентан фракции, газовый конденсат, нефть, спирты, МТБЭ). Большинство из них являются безакцизными, ведь это сырье. Впоследствии все это превращается в бензин и направляется на станции. Но нам не удалось найти подтверждения того, что из этих огромных объемов уплачивается акциз, который составляет 25% в цене горючего. Может в этом и есть секрет низких цен?", - объясняет директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

Другой способ ухода от налогов - скручивание НДС. Об этой схеме рассказал председатель комитета ВР Данил Гетманцев и показал кассовый чек, выданный на одной из станций сети "БРСМ".

"Вы якобы покупаете у меня это топливо, платите в безналичный способ, я вам возвращаю эту наличность за вычетом своего процента. И налоговая видит, что я за безнал продал вам этот товар, который на самом деле был продан на АЗС за наличные. Это и есть знаменитая "скрутка" НДС", - пояснил Гетманцев.

По оценке народного депутата, через эту схему бюджет теряет 10-14 млрд гривен ежегодно.

"Но больше всего от схем "дешевых" АЗС проигрывает именно конечный потребитель. Ведь покупая бензин в сети, он не только вредит своей машине и здоровью, но и поддерживает уклонение от уплаты налогов. Поэтому каждый "дешевый" литр бензина - это средства, которые не получил бюджет, а значит - дороги худшего качества и меньше социальной инфраструктуры. И именно об этих разрушенных дорогах и развалившихся объектах в очередном ролике расскажет Анатолий Шарий, финансируемый сетью АЗС "БРСМ-Нафта", чтобы убедить слушателей в "ненужности" Украины. Стоит всех этих последствий экономия на несколько гривен?", - подытожили расследователи.