Теневая экономика в Украине достигает 50%

Лишь 40% сделок проходят через фискальные аппараты - Гетманцев. Фото: Reuters

В Украине теневые операции составляют половину официального ВВП.

Такую ситуацию имеем том, что только 40% сделок от общего объема потребления проводятся через фискальные аппараты. Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

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"Я считаю, что объем теневой экономики где более 50%. Я делаю выводы на том, что просто сравниваю сумму операций, которая проходит через фискальные аппараты, через регистратор расчетных операций и общий объем потребления", - сказал нардеп.

Он также рассказал, что исследования консалтинговой компании Ernst&Young слишком оптимистичными. Согласно исследованию, теневая экономика в Украине составляет около 24%.

Гетманцев отметил, что даже такой процент является для страны страшным.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о госбюджете Украины на 2021. Согласно документу, доходы государственного бюджета на 2021 составляют 1 трлн 84 млрд 34 млн 307 тыс. грн.