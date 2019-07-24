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среда, 24 июля 2019 12:46

Тарифы на воду поменяются

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Тарифы на воду поменяются
Водоканалы хотят поднять цены на 15%. Фото: Depositphotos

Водоканалы хотят повысить тарифы на холодную воду на 15%.

"Есть проблема с ценой электроэнергии для промышленности. Через ее рост водоканалы приходят и просят поднять им тарифы на холодную воду на 15%", - заявил представитель президента в Кабмине Андрей Герус, передает УНН.

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По его словам, у правительства есть возможности на уровне Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг принять решения, которые сдержат резкое изменение цены.

C 1 августа Нафтогаз снизит цены для потребителей на 7,2-7,5%. В зависимости от объемов закупки и условий оплаты, Нафтогаз предлагает газ по цене 4640-5 204 грн/тыс. куб. м. Это без НДС и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам.

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