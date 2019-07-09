Тарифы на газ 2016-го признали незаконными: какими будут последствия

Суд подтвердил незаконность постановления Кабмина от 27 апреля 2016 года. Потребители могут требовать перерасчета тарифов за газ и тепло. Фото: zt.20minut.ua

Шестой апелляционный админсуд подтвердил решение судьи Окружного административного суда по иску Юлии Тимошенко до Кабмина и Нафтогаза.

То есть цену на газ, которая действовала 2,5 года, признали незаконным. Суд подтвердил незаконность постановления Кабмина от 27 апреля 2016-го, пишет "Судебно-юридическая газета".

Теперь теплокоммунэнерго могут требовать перерасчета. Потребители также получили основания для пересмотра тарифов за газ и тепло.

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Так, 8 июля суд не удовлетворил апелляционные жалобы Минэкономразвития, Кабмина, Нацкомиссии по энергетике и коммунальных услуг, Нафтогаза.

Такое решение суд принял из-за необоснованности и незаконности тарифов на газ.

Постановление правительства о единой цене на газ на уровне 6879 грн за тыс. куб. без НДС Окружной админсуд Киева признал противоправным в марте 2019-го. В то же время, по данным в базе на сайте Верховной Рады, указанное постановление утратило силу в октябре 2018-го. Детективы НАБУ проводят досудебное расследование одобренной Кабмином формулы цены на газ по уголовному делу о злоупотреблении служебным положением. Цену формировали на основании цены импортного природного газа в немецком газовом хабе, которая определяется по данным агентства Platts European Gas Daily - формула "Дюссельдорф+".