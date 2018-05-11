Тарифы на электроэнергию в Украине - одни из самых низких в Европе - УСПП

Украинский союз промышленников и предпринимателей заявил, что проблемой является не цена на электроэнергию для предприятий, а их высокая энергоемкость. Фото: shutterstock.com

В Украинском союзе промышленников и предпринимателей отмечают, что тарифы на электроэнергию в Украине - одни из самых низких в Европе и проблемой являются не цена на электроэнергию для предприятий, а их высока энергоемкость, проблемы подключения к энергосетям и доступность финансирования. Об этом изданию "Деловая столица" заявил первый вице-президент УСПП Сергей Прохоров.

"Главный сигнал состоит в трудностях доступа к финансированию. Долгосрочных кредитов нет вообще, краткосрочные стоят очень дорого. Мы сейчас прилагаем усилия для создания Агентства по поддержке экспорта с соответствующими возможностями выдавать гарантии и соответствующим доступом к кредитам. Если говорить о ценообразовании на электроэнергию, то тарифы у нас достаточно доступны, меньше европейских в три-четыре раза. Сейчас страдаем в силу высокой энергоемкости нашей промышленности, которая нам досталась в тяжелое наследие от СССР. Проблемой сегодня является доступ к электроэнергии, к открытию новых производств и увеличению потребления мощностей. Здесь не совсем конструктивная позиция облэнерго, это некая общая болезнь, доступ к инфраструктуре. И поэтому нам представляется, что нужны соответствующие решения в этой сфере", — считает Сергей Прохоров.

Как известно 3 марта 2016 года НКРЭКУ приняла постановление №289, в котором утвердила новую методологию расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (так называемая формула "Роттердам+"). Согласно данной методологии, угольная составляющая в тарифе на электроэнергию для промышленных потребителей основана на котировках угольного хаба ARA (Роттердам) + доставка в украинский порт.