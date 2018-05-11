Тарифы на электроэнергию в Украине - одни из самых низких в Европе - УСПП

 
Ексклюзивы
1/5
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
Просмотров: 1629
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
Просмотров: 1540
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
4 Просмотров: 2871
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
14 Просмотров: 50786
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
1 Просмотров: 1458
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
Просмотров: 3249
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Просмотров: 7533
"Я боюсь смотреть украинское кино с интимными сценами" - Витовская
"Я боюсь смотреть украинское кино с интимными сценами" - Витовская
Просмотров: 2061
Половина верующих Московского патриархата перейдут в поместную церковь - Саган
Половина верующих Московского патриархата перейдут в поместную церковь - Саган
Просмотров: 1170
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
7 Просмотров: 7452
Фото
Все фото
6
7
10
14
14
&quot;В природе мало что летает с одним крылом&quot;: год назад Укрпочта обновила логотип
"В природе мало что летает с одним крылом": год назад Укрпочта обновила логотип
На чем зарабатывают новые миллиардеры из списка Forbes
На чем зарабатывают новые миллиардеры из списка Forbes
Виртуальные газопроводы и новые месторождения: как Украина достигнет газовой независимости
Виртуальные газопроводы и новые месторождения: как Украина достигнет газовой независимости
Студия с бумажного моделирования окупится за три месяца
Студия с бумажного моделирования окупится за три месяца
Отказ от копеек и замена бумажных гривен - нововведение Нацбанка
Отказ от копеек и замена бумажных гривен - нововведение Нацбанка
Видео
Все видео
Показали, как изготавливают новые украинские монеты
Показали, как изготавливают новые украинские монеты
3723, 4200 или 5000: какая минимальная зарплата светит украинцам
3723, 4200 или 5000: какая минимальная зарплата светит украинцам
Жизнь не сахар: завод Порошенко вдвое увеличил прибыль
Жизнь не сахар: завод Порошенко вдвое увеличил прибыль
"Самый больший мой успех, что выжил": Войцех Балчун руководил Укрзализныцей один год и 111 дней
"Самый больший мой успех, что выжил": Войцех Балчун руководил Укрзализныцей один год и 111 дней
Чем грозит Украине "Северный поток-2"
Чем грозит Украине "Северный поток-2"
Интервью
1/5
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
3 Просмотров: 11844
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 2376
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
1 Просмотров: 7479
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 6696
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2169
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
11 мая 2018
Просмотров: 90
Бранденбурзькі ворота
"Та вже триццять год, як війна кончилась", – кидає бабця, я чую уривок фрази. Баби торгують насінням під чахлими кленами, біля гастроному. ...
пятница, 11 мая 2018 15:43

Тарифы на электроэнергию в Украине - одни из самых низких в Европе - УСПП

2 Комментировать
Тарифы на электроэнергию в Украине - одни из самых низких в Европе - УСПП
Украинский союз промышленников и предпринимателей заявил, что проблемой является не цена на электроэнергию для предприятий, а их высокая энергоемкость. Фото: shutterstock.com

В Украинском союзе промышленников и предпринимателей отмечают, что тарифы на электроэнергию в Украине - одни из самых низких в Европе и проблемой являются не цена на электроэнергию для предприятий, а их высока энергоемкость, проблемы подключения к энергосетям и доступность финансирования. Об этом изданию "Деловая столица" заявил первый вице-президент УСПП Сергей Прохоров.

"Главный сигнал состоит в трудностях доступа к финансированию. Долгосрочных кредитов нет вообще, краткосрочные стоят очень дорого. Мы сейчас прилагаем усилия для создания Агентства по поддержке экспорта с соответствующими возможностями выдавать гарантии и соответствующим доступом к кредитам. Если говорить о ценообразовании на электроэнергию, то тарифы у нас достаточно доступны, меньше европейских в три-четыре раза. Сейчас страдаем в силу высокой энергоемкости нашей промышленности, которая нам досталась в тяжелое наследие от СССР. Проблемой сегодня является доступ к электроэнергии, к открытию новых производств и увеличению потребления мощностей. Здесь не совсем конструктивная позиция облэнерго, это некая общая болезнь, доступ к инфраструктуре. И поэтому нам представляется, что нужны соответствующие решения в этой сфере", — считает Сергей Прохоров.

Как известно 3 марта 2016 года НКРЭКУ приняла постановление №289, в котором утвердила новую методологию расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (так называемая формула "Роттердам+"). Согласно данной методологии, угольная составляющая в тарифе на электроэнергию для промышленных потребителей основана на котировках угольного хаба ARA (Роттердам) + доставка в украинский порт.

Деловая столица
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
2 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Тарифы на электроэнергию в Украине - одни из самых низких в Европе - УСПП». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

2

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
мая

Открыли фильтрационные лагеря для бывших военнопленных

Начало конца эпохи грузинских реформаторов: почему в Украине не удалось

Депортация крымских татар началась в три часа утра

Душ раз в неделю и обезболивающее от кровавой рвоты: Савченко голодает 50 дней в СИЗО

Самое читаемое
В сети показали фото Крыма, за год до депортации татар
В сети показали фото Крыма, за год до депортации татар
19
 4 Просмотров: 144204
Прозрачные декольте и &quot;голые&quot; платья: звезды поразили образами на Каннском кинофестивале
Прозрачные декольте и "голые" платья: звезды поразили образами на Каннском кинофестивале
26
 2 Просмотров: 133633
Обнародовали переписку Онищенко с людьми президента о покупке голосов в ВР
Обнародовали переписку Онищенко с людьми президента о покупке голосов в ВР
21
 8 Просмотров: 126990
Похудевшая Ким Кардашьян ошеломила результатам жесткой диеты в мини платье
Похудевшая Ким Кардашьян ошеломила результатам жесткой диеты в мини платье
13
 Просмотров: 116240
Ветераны, которых не покажут по телевизору - жуткие картины
Ветераны, которых не покажут по телевизору - жуткие картины
14
 2 Просмотров: 103727
Больше всего комментируют
14
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
14
Виталий Козловский засветился на концерте к 9 мая в России
11
Закрыть и все: у Порошенко сделали заявление по "Интеру"
8
Обнародовали переписку Онищенко с людьми президента о покупке голосов в ВР
7
Путину не нужен Донбасс - Геращенко
Голосов: 13903
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua