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пятница, 05 июля 2019 12:32

Тариф на услуги "Укрэнерго" можно снизить на 38% - Ассоциация энергетики

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Тариф на услуги &quot;Укрэнерго&quot; можно снизить на 38% - Ассоциация энергетики
Ассоциация энергетики Украины предлагает три шага, которые будут способствовать снижению тарифа на услуги "Укрэнерго"

Тариф на передачу электроэнергии "Укрэнерго" можно снизить на 38% - до 0,215 грн за кВт-ч. Ассоциация энергетики предлагает конкретные шаги.

Об этом говорится в обращении председателя Ассоциации энергетики Украины Александра Трохимця к голове НКРЭКУ.

"Абсолютно реально снизить тариф на передачу электроэнергии "Укрэнерго" с нынешних 0,347 грн за кВт-ч. до 0,215 грн за кВт-ч. То есть на 0,132 грн за кВт-ч, или на 38%", - отмечается в обращении.

Ассоциация энергетики Украины предлагает три шага, которые будут способствовать снижению тарифа на услуги "Укрэнерго". В частности, это:

- Покупка "Укрэнерго" электроэнергии для покрытия технологических потерь на аукционах в НАЭК "Энергоатом" по цене 0,57 грн за кВт-ч (предусмотрено по 1,62 грн за кВт-ч.) Что позволит снизить соответствующую составляющую в тарифе "Укрэнерго" на 0,037 грн за кВт-ч;
- Просмотр компенсации по PSO производителей электроэнергии из возобновляемых источников в связи с актуализацией объемов ее производства на второе полугодие - с 3,8 млрд. кВт-ч до 2,7 млрд. кВт-ч (объем, заложенный в тариф на передачу электроэнергии "Укрэнерго"). Что позволит снизить соответствующую составляющую в тарифе "Укрэнерго" на 0,084 грн за кВт-ч;
- Рефинансирование вместо возврата кредитов в сумме 653 млн. грн, привлеченных НЭК "Укрэнерго", или определения источником погашения данных кредитов средств, которые компания получает в качестве оплаты за пропускную способность международного сечения на Бурштынском энергоострове. Что позволит снизить соответствующую составляющую в тарифе "Укрэнерго" на 0,011 грн за кВт-ч.

Александр Трохимец подчеркнул, что нынешний тариф на передачу электроэнергии "Укрэнерго", который установлен в размере 34,7 коп. за кВт, негативно влияет на рыночную цену электроэнергии для промышленных потребителей. И выразил надежду, что НКРЭКУ примет решение о его снижении до 1 августа текущего года.

Напомним, 1 июля заработал новый рынок электроэнергии, в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой Законом Украины "О рынке электроэнергии". Согласно закону, новая модель предусматривает введение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок.

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Дата
05
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