Тариф на передачу электроэнергии могут повысить

Тариф на передачу электроэнергии хотят повысить до 300,6 грн. Фото: pexels.com

Тариф на передачу электроэнергии хотят повысить до 300,6 грн за МВт-ч из действующих 293,93 грн за МВт-час.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, хочет повысить тариф госкомпании "Укрэнерго" с апреля 2021 года, пишет УНИАН.

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Соответствующее постановление будет рассмотрена 10 марта. В обосновании к решению сказано, что госкомпания "Укрэнерго" подписала кредитные соглашения в размере 10,2 млрд грн под госгарантии, и средства для погашения этого займа должны быть предусмотрены в тарифе "Укрэнерго". Соответственно, тариф на передачу электроэнергии компании должно быть пересмотрено.

Рост стоимости коммунальных услуг в январе по сравнению с декабрем 2020 года заметили 64,7% украинцев.