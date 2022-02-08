Такого стремительного падения производства молокопродуктов не наблюдалось с 2015 года

Объемы производства молокопродуктов в 2021 году снизились на 7,5% по сравнению с 2020 годом.
"Такого стремительного падения не наблюдалось с 2015 года. В 2020 году объемы производства молокопродуктов оставались неизменными по сравнению с 2019 годом", сообщает Latifundist со ссылкой на прессслужбу "Союза молочных предприятий Украины".
Лишь несколько позиций показали незначительный прирост.
Сообщается, что рост объемов производства молокопродуктов в Украине в 2021 году по сравнению с 2020 г. произошел по трем видам молокопродуктов: сухому цельному молоку — на 10%, сыворотке жидкому — на 8,7% и сырому кисломолочному — на 7,4% .
В разрезе продукции показатели снизились следующим образом:
молока жирностью 1%-6% (в упаковках до 2 л) – на 6,7%;
сыра плавленого – на 8,4%;
молока и сливок сгущенки - на 10,4%;
сыра другого - на 14,2%;
масла сливочного – на 17 %;
сухого обезжиренного молока – на 17,7%;
сыворотки в твердом виде — более 20%.
В прошлом году произошло существенное снижение объемов производства молока и сливок несгущенных против уровня 2020 года, в частности, больше сократилось производство сливок несгущенных жирностью 6-21% — более чем на 30%.
Производство сыров характеризовалось увеличением объемов свежего (+7,4%) сыра и снижением ферментированного сыра (-14,2% к уровню 2020 г., 70 тыс. т);
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какой сон на 27 января предвещает большие неприятности и почему сегодня нужно пить молоко
Существенное снижение объемов производства в 2021 году характерно для:
сыворотки в жестких формах — объемы производства обвалились более чем на 20%;
сухого обезжиренного молока – почти на 18%;
масла сливочного – более чем на 17%;
сгущенки и сливок подслащенных — на более чем 10%.
Вместо этого, определенный рост объемов производства зафиксирован в 2021 году по сухому цельному молоку - более чем на 10% и сыворотке в жидких формах - почти на 9%.
Цены на 30 потребительских товаров в Украине будут отслеживать ежедневно. Государственная служба статистики будет мониторить цены на товары по перечню и предоставлять Министерству экономики соответствующую информацию до 16:00 отчетного дня.
Товары, которые ежедневно будут мониторить:
- мука пшеничная высшего сорта, макаронные изделия из мягких сортов пшеницы, батон, хлеб пшенично-ржаной, крупа гречневая, крупа овсяная, пшено;
- свинина, говядина, птица (тушки куриные);
- молоко пастеризованное жирностью до 2,6% в пленке, масло сливочное жирностью 72-82,5%, сметана жирностью до 15%;
- яйца куриные категории С1, масло подсолнечное, сахар кристаллический;
- капуста белокочанная, лук репчатый, свекла, морковь, картофель.
Комментарии