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Такого стремительного падения производства молокопродуктов не наблюдалось с 2015 года

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Такого стремительного падения производства молокопродуктов не наблюдалось с 2015 года
Объемы производства молокопродуктов в 2021 году снизились на 7,5%. Фото:unsplash.com

Объемы производства молокопродуктов в 2021 году снизились на 7,5% по сравнению с 2020 годом.

"Такого стремительного падения не наблюдалось с 2015 года. В 2020 году объемы производства молокопродуктов оставались неизменными по сравнению с 2019 годом", сообщает Latifundist со ссылкой на прессслужбу "Союза молочных предприятий Украины".
Лишь несколько позиций показали незначительный прирост.

Сообщается, что рост объемов производства молокопродуктов в Украине в 2021 году по сравнению с 2020 г. произошел по трем видам молокопродуктов: сухому цельному молоку — на 10%, сыворотке жидкому — на 8,7% и сырому кисломолочному — на 7,4% .

В разрезе продукции показатели снизились следующим образом:

молока жирностью 1%-6% (в упаковках до 2 л) – на 6,7%;

сыра плавленого – на 8,4%;

молока и сливок сгущенки - на 10,4%;

сыра другого - на 14,2%;

масла сливочного – на 17 %;

сухого обезжиренного молока – на 17,7%;

сыворотки в твердом виде — более 20%.

В прошлом году произошло существенное снижение объемов производства молока и сливок несгущенных против уровня 2020 года, в частности, больше сократилось производство сливок несгущенных жирностью 6-21% — более чем на 30%.

Производство сыров характеризовалось увеличением объемов свежего (+7,4%) сыра и снижением ферментированного сыра (-14,2% к уровню 2020 г., 70 тыс. т);

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Существенное снижение объемов производства в 2021 году характерно для:

сыворотки в жестких формах — объемы производства обвалились более чем на 20%;

сухого обезжиренного молока – почти на 18%;

масла сливочного – более чем на 17%;

сгущенки и сливок подслащенных — на более чем 10%.

Вместо этого, определенный рост объемов производства зафиксирован в 2021 году по сухому цельному молоку - более чем на 10% и сыворотке в жидких формах - почти на 9%.

Цены на 30 потребительских товаров в Украине будут отслеживать ежедневно. Государственная служба статистики будет мониторить цены на товары по перечню и предоставлять Министерству экономики соответствующую информацию до 16:00 отчетного дня.

Товары, которые ежедневно будут мониторить:

- мука пшеничная высшего сорта, макаронные изделия из мягких сортов пшеницы, батон, хлеб пшенично-ржаной, крупа гречневая, крупа овсяная, пшено;

- свинина, говядина, птица (тушки куриные);

- молоко пастеризованное жирностью до 2,6% в пленке, масло сливочное жирностью 72-82,5%, сметана жирностью до 15%;

- яйца куриные категории С1, масло подсолнечное, сахар кристаллический;

- капуста белокочанная, лук репчатый, свекла, морковь, картофель.

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08
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