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четверг, 09 января 2020 13:17

Табачные компании манипулируют новой властью для сохранения монополии

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Табачные компании манипулируют новой властью для сохранения монополии
СМИ рассказали, как табачная отрасль пытается сохранить монополию с помощью меморандума с Кабмином.Фото УНИАН

С помощью меморандума с Кабинетом Министров, табачные компании пытаются сохранить монополию "Тедис-Украина" на отечественном рынке. Часть необходимых законопроектов, а именно второе чтении законопроектов №1210 и 1209-1, лоббисты попытаются "протянуть" через слушания на профильном комитете Верховной Рады уже 13 января.

Об этом пишет издание Delo.ua, публикуя рабочий проект документа, который правительство подписало с производителями сигарет, передает РБК-Украина.

"Де-юре, пункт 3.1, 3.2, 3.3 меморандума в предложенной редакции означает ревизию решений Антимонопольного комитета Украины, как органа центральной исполнительной власти со специальным статусом — такого в истории АМКУ еще не происходило", - пишет издание, отмечая, что уже в январе документ будет использован табачными компаниями в судах для обжалования штрафа АМКУ в размере 6,5 млрд грн за антиконкурентные согласованные действия.

Кроме того, как отмечает издание, со времен принятия Рамочной Конвенции ВОЗ по борьбе против табака, в мире не известны случаи подписания подобного документа среди стран, ратифицировавших конвенцию.

"Предложения, указанные в 4 пункте Меморандума, вообще относятся к компетенции Верховной Рады Украины. "Разработка предсказуемой, прозрачной и стабильной модели налогообложения в табачной промышленности", "введение реестра акцизных марок", "изменения методологии администрирования 5% налога с розничных продаж табачными изделиями" — все это за пределами полномочий Кабинета министров Украины", - говорится в публикации.

По информации журналистов Delo, законопроекты могли быть разработаны ЧАО "Делойт энд Туш ЮСК", по заказу ООО "Тедис-Украина", стоимость услуг составила около 4 млн грн. Именно представитель "Делойт энд Туш ЮСК", Роман Макарчук, представлялся на профильном комитете как непосредственный разработчик законопроектов.

"Цель этих проектов — обеспечить концентрацию средств 5% акцизного налога (которые в настоящее время выплачиваются розничной торговлей и поступают сразу в местные бюджеты) у табачного оптовика ООО "Тедис-Украина" — который реализует 50% сигарет, полученных от производителей, не как дистрибьютор, а как розничный продавец (исследования Антимонопольного Комитета Украины в Решении от 16 декабря 2016 №551-р)", - отмечает издание.

В случае, если предложенные поправки пройдут слушания в профильном комитете и будут поддержаны Верховной Радой - согласно подписанного меморандума, Кабмин должен взять на себя обеспечение контроля за соблюдением законодательства.

По мнению авторов статьи, приоритеты озвученные 7 ноября президентом Владимиром Зеленским на встрече с международными табачными компаниями, в меморандуме - не реализованы. "Производители сигарет нашли возможность обойти намерения президента "бороться с монополией и создать конкурентный табачный рынок", а монополист с сомнительной репутацией будет и в дальнейшем блокировать развитие малого и среднего бизнеса", - считает СМИ.

Напомним, 11 декабря 2019 года, Алексей Гончарук сообщил, что правительство согласовало рамочный документ о намерениях с табачными компаниями для "обеспечения честных условий на рынке", потому что к существующей отраслевой модели у новой власти "есть много вопросов".

РБК-Украина
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