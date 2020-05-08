Свинина может подешеветь: названы причины

Килограмм свинины в живом весе поставщики закупают по 43,9 грн/кг pixabay.com

Закупочные цены на свинину снизились на 2,5%. Килограмм свинины в живом весе поставщики закупают по 43,9 грн/кг. Об этом заявляет Александра Бондарская, руководитель аналитического отдела Ассоциации "Свиноводы Украины".

"Усиление давления на цены со своей стороны переработчики аргументируют меньшей потребностью в сырье из-за ослабления объемов продаж после Пасхи. Так, операторы отмечают, что карантинные мероприятия, сокращение доходов населения в этот период, ограниченность пропускной способности каналов реализации свинины и неблагоприятные погодные условия отсрочили начало традиционного сезона пикников. В результате реализация свинины накануне и во время длительных выходных была ощутимо хуже, чем в прошлом году, и не превысила стандартных объемов продаж. Учитывая такие обстоятельства, представители мясоперерабатывающей отрасли прогнозируют относительно вялую рыночную активность в течение всего мая и соответствующее поведение внутренних цен. Дополнительное давление на цену создает то, что отдельные производители колбасных изделий временно ограничили объемы заготовки живца: часть работает на имеющихся мороженых запасах сырья, другие - закупают полтуши, отдельные игроки рынка частично удовлетворяют производственные потребности за счет импортируемой свинины, поступления которой несколько оживилось", – отмечают аналитики.

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В ассоциации отмечают, что, с учетом таких обстоятельств закупщики не видят оснований для реабилитации цен закупки свинины.

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