Свинина может подешеветь: названы причины

 
Ексклюзивы
1/5
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
1 Просмотров: 2259
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 2052
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 990
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1467
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1242
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1908
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1647
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3627
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2439
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1071
Фото
Все фото
7
6
3
4
6
Фермер рассказал, как зарабатывает 2 тысячи гривен ежедневно
Фермер рассказал, как зарабатывает 2 тысячи гривен ежедневно
Продавцы за пищевой пленкой: в Украине заработали рынки
Продавцы за пищевой пленкой: в Украине заработали рынки
Белановский ГОК Ferrexpo передал партию помощи больнице Кременчуга
Белановский ГОК Ferrexpo передал партию помощи больнице Кременчуга
Дубилет показал, как карантин повлиял на экономику
Дубилет показал, как карантин повлиял на экономику
Какую работу ищут украинцы
Какую работу ищут украинцы
Видео
Все видео
В Украине появились 200 000 одной монетой
В Украине появились 200 000 одной монетой
Расскажи об этом куму: Нацбанк объяснил, как переводить деньги после 28 апреля
Расскажи об этом куму: Нацбанк объяснил, как переводить деньги после 28 апреля
Каждые 30 секунд покупают флакон Chanel №5
Каждые 30 секунд покупают флакон Chanel №5
Новые деньги: когда в Украине появятся металлические 10 грн
Новые деньги: когда в Украине появятся металлические 10 грн
Украинское газовое месторождение стало крупнейшим в Европе
Украинское газовое месторождение стало крупнейшим в Европе
Интервью
1/5
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1683
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 1197
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3789
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2655
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1602
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
07 мая 2020
2 Просмотров: 396
Останні листи
Я мало розуміюся в сільському господарстві, але коли весною довго немає дощу — починаю непокоїтися. — У вас не було дощу? — ...
пятница, 08 мая 2020 13:45

Свинина может подешеветь: названы причины

  Комментировать
Свинина может подешеветь: названы причины
Килограмм свинины в живом весе поставщики закупают по 43,9 грн/кг pixabay.com

Закупочные цены на свинину снизились на 2,5%. Килограмм свинины в живом весе поставщики закупают по 43,9 грн/кг. Об этом заявляет Александра Бондарская, руководитель аналитического отдела Ассоциации "Свиноводы Украины".

"Усиление давления на цены со своей стороны переработчики аргументируют меньшей потребностью в сырье из-за ослабления объемов продаж после Пасхи. Так, операторы отмечают, что карантинные мероприятия, сокращение доходов населения в этот период, ограниченность пропускной способности каналов реализации свинины и неблагоприятные погодные условия отсрочили начало традиционного сезона пикников. В результате реализация свинины накануне и во время длительных выходных была ощутимо хуже, чем в прошлом году, и не превысила стандартных объемов продаж. Учитывая такие обстоятельства, представители мясоперерабатывающей отрасли прогнозируют относительно вялую рыночную активность в течение всего мая и соответствующее поведение внутренних цен. Дополнительное давление на цену создает то, что отдельные производители колбасных изделий временно ограничили объемы заготовки живца: часть работает на имеющихся мороженых запасах сырья, другие - закупают полтуши, отдельные игроки рынка частично удовлетворяют производственные потребности за счет импортируемой свинины, поступления которой несколько оживилось", – отмечают аналитики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Домашние продукты из села теперь можно купить онлайн

В ассоциации отмечают, что, с учетом таких обстоятельств закупщики не видят оснований для реабилитации цен закупки свинины.

Каждый пятый украинский предприниматель уже задумался о закрытии своего бизнеса, подсчитали в Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА). Как пояснила менеджер проекта ЕБА Unlimit Ukraine Елена Эро, больше всего пострадали те, кто не может перевести свою деятельность в онлайн. В зоне особого риска и малый бизнес, у которого еще просто нет запаса прочности, не налажены системные бизнес-процессы, и работа которого очень сильно зависит от изменения потребительского поведения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Свинина может подешеветь: названы причины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
мая

"Вы вернетесь идиотами": как альпинисты покорили Эверест без кислорода

Легендарного капитана "Милана" не взяли в "Интер"

Уменьшала шум и повышала комфорт: история резиновой камеры для колес

Украинский самолет разбился через несколько минут после взлета

186 стран создали самое большое гуманитарное движение

Спортсменам запретили ехать на Олимпийские игры

Композитора избили до смерти за замечание относительно языка

На небо впервые в истории вылетел конвертоплан

Первый в мире дирижабль пролетел невиданное расстояние

В ВОЗ заявили о преодолении опасной болезни

Самое читаемое
Золотые лестницы и подземные ходы: показали новые фото поместья Ахметова под Киевом
Золотые лестницы и подземные ходы: показали новые фото поместья Ахметова под Киевом
4
 Просмотров: 15903
&quot;Я миллионер. Мне п***й&quot;: 15-летний парень устроил стрельбу в прямом эфире (18+)
"Я миллионер. Мне п***й": 15-летний парень устроил стрельбу в прямом эфире (18+)
 Просмотров: 10881
Скандал после похорон обезглавленного ребенка: новые подробности
Скандал после похорон обезглавленного ребенка: новые подробности Просмотров: 8685
В доме серийного убийцы нашли останки 200 жертв
В доме серийного убийцы нашли останки 200 жертв
 Просмотров: 6696
Доллар не удержался: сколько стоит 7 мая
Доллар не удержался: сколько стоит 7 мая Просмотров: 6462
Экономика
Чехия возобновит регулярные перелеты в Украину
Чехия возобновит регулярные перелеты в Украину Просмотров: 243
Как в Турции: отели начали публиковать цены на отдых
Как в Турции: отели начали публиковать цены на отдых
 Просмотров: 1260
Саакашвили заговорил об изменениях на таможне и в налоговой
Саакашвили заговорил об изменениях на таможне и в налоговой Просмотров: 1017
Половина украинцев перешли на расчеты картами
Половина украинцев перешли на расчеты картами Просмотров: 72
Какой бизнес не откроется после карантина
Какой бизнес не откроется после карантина Просмотров: 999
Больше всего комментируют
7
"Руки прочь от Стерненка": акции в поддержку активиста состоялись в 9 городах
5
Билецкий с друзьями нас побил за поддержку Стерненко - заявление "азовцев"
4
Зеленский назначил Саакашвили головой Исполнительного комитета реформ
3
В окружении президента Зеленского слишком мало патриотов - Дубровский
2
Останні листи
Голосов: 24432
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua