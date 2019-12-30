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понедельник, 30 декабря 2019 16:42

Швейцарская компания не собирается достраивать "Северный поток-2"

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Швейцарская компания не собирается достраивать &quot;Северный поток-2&quot;
Компания Allseas приостановила работы по прокладке газопровода "Северный поток-2". Фото: Рубрика

Швейцарская компания Allseas отказалась восстанавливать укладку подводных элементов российского газопровода "Северный поток-2".

Компания приостановила работу из-за санкций США. Уже покинула Балтийское море и готовится к выполнению других работ, пишет ТАСС.

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Так, компания Allseas приостановила работы по прокладке газопровода "Северный поток-2". Она будет действовать в соответствии с положениями о сворачивании работ, предусмотренных этим проектом.

США санкции против российского газопровода и компаний, связанных с ним, ввели 21 декабря 2019 года. Американских санкций могут избежать те компании, которые добровольно выйдут из российского проекта.

Российские компании и судна могут привлечь к достройке трубопровода "Северный поток-2". Об этом заявили после того, как компания Allseas объявила о приостановлении строительства с учетом принятия в США санкций в отношении строителей проекта.

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