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четверг, 02 декабря 2021 12:42

Сварщики Ferrexpo стали бронзовыми призерами на XV открытом конкурсе "Золотой кубок Бенардоса 2021"

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Команда сварщиков Полтавского и Еристовского ГОКов, входящих в Группу Ferrexpo, достойно представила компанию на всеукраинском уровне и показала настоящее мастерство в дуговой сварке. Конкурс проходил в Киеве среди 25 участников из разных областей Украины.

Традиционно в ходе конкурса экспертное жюри проверяет как теоретические, так и практические знания. Оценка навыков специалистов проводилась по нескольким параметрам, прежде всего, это техника безопасности выполнения работ, время выполнения и качество по результатам визуального и радиографического контроля.

 

Команда Ferrexpo во главе с тренером приложила немало усилий для подготовки к конкурсу, свое мастерство и умение они отрабатывали в условиях действующей мастерской в ​​Центре технической экспертизы Полтавского ГОКа. Все участники - победители конкурса "Лучший по профессии", который ежегодно проходит на предприятиях группы Ferrexpo, получили возможность посоревноваться с представителями других предприятий.

В номинации ручная дуговая сварка покрытым электродом (метод 111) 3-е место занял Анатолий Алексенко, мастер по производственному обучению Центра технической экспертизы Полтавского ГОКа. Николай Котелевский, сварщик литейно-механического цеха Полтавского ГОКа, также занял 3-е место в номинации дуговой сварки металлическим (плавким) электродом в активных газах (метод 135).

По результатам визуального контроля выполненных задач работы сварщиков компании Ferrexpo вошли в ТОП-5 лучших работ конкурса сварщиков Украины. И это очень хороший результат, учитывая количество участников.

Анатолий Алексенко, тренер команды, мастер по производственному обучению Центра технической экспертизы Полтавского ГОКа: "Я чувствовал двойную ответственность как участник, и как тренер команды компании Ferrexpo. Важно посещать такие мероприятия, чтобы показать свое мастерство и обменяться опытом с другими предприятиями. Конечно, мы волновались, но я очень благодарен своей команде за высокий профессионализм и сплоченность".

 

Конкурс "Золотой кубок Бенардоса" проводится Обществом сварщиков Украины среди дипломированных специалистов сварочного производства старше 18 лет.

Н.Н. Бенардос считается родоначальником электрической дуговой сварки, родился в 1842 г. в Николаевской обл., Украина.

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали. Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОК. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2020 г. компания произвела 11,2 миллиона тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции стали сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайвани, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тикером FXPO. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com.

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02
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