Суммы в платежках на газ снизятся на 500-800 гривен уже с февраля - депутат

Тарифы на газ для населения снизят. Фото: Укринформ

Сумма платежек на газ с 1 февраля уменьшится на 500-800 грн.

15 или 18 января Кабмин примет постановление о снижении тарифа на газ для населения до 7 грн за куб. Новые тарифы будут утверждены 19 января, сообщает народный депутат из фракции "Слуга народа" Юлия Гришина в Telegram.

"Только что закончилась онлайн встреча фракции с Премьер-министром, в.и.о Министра энергетики Витренко Ю., председателем Антимонопольного Песчанской А., председателем НКРЕКП Тарасюком В.В. по тарифам!", - сообщила Гришина

Уже есть проект соответствующего решения НКРЕКП об утверждении новых тарифов. С 1 февраля максимальная цена газа по Украине будет 6,99 грн/куб. м. Тариф на распределение - максимум 1,79 грн.

Цена будет почти одинаковой по стране, без значимых различий, как сейчас.

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Напомним, Кабмин введет государственное регулирование цен на газ на период карантина или до конца отопительного сезона, предлагаемая цена - на уровне 6,99 грн за куб