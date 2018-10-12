Суд заблокировал приватизацию госшахты "Краснолиманская" в интересах Кропачева

Окружной административный суд Киева запретил Кабинету министров утверждать советников по приватизации принадлежащих государству контрольных пакетов акций ПАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), "Одесский припортовый завод" (ОПЗ), госпредприятий "Угольная компания "Краснолиманская", "Завод "Электротяжмаш" и ЧАО "Индар".

Согласно информации в Едином реестре судебных решений, суд 8 октября удовлетворил иск об обеспечительных мерах ООО "АК Маршаллер и партнеры" и частично удовлетворил подобный иск ООО "Грант "Торнтон" в связи с их судебным спором с Фондом госимущества (ФГИ) по итогам конкурсов по отбору советников сообщает "Интерфакс-Украина".

Этим определением суд также запретил какие-то действия по подготовке этого решения правительства со стороны ФГИ, Минфина и Минкономразвития.

Как сообщалось, ООО "Грант Торнтон" 21 и 22 августа обратилось в Окружной административный суд Киева с исками к ФГИ, в которых просила признать недействительными результаты конкурсов по отбору советников для "Электротяжмаша", "Краснолиманской" и "Индара". Иск к ФГИ с требованием отменить решения конкурсной комиссии по отбору советников ОГХК и ОПЗ подало также ООО "АК Маршаллер и партнеры", а в сентябре все они были объединены в одно дело.

В свою очередь ФГИ подал иск против "Грант Торнтон" об опровержении недостоверной информации и защите деловой репутации, где он, в частности, просит суд взыскать 10 млн грн компенсации.

По мнению "Грант Торнтон", указанные конкурсы по отбору советников прошли с грубыми правонарушениями при проведении вторых этапов 30-31 июля 2018 года. По данным компании, в присутствии всех участников конкурса не были распечатаны конверты с конкурсными предложениями и определено их соответствие требованиям, а также не были определены лучшие конкурсные предложения путем начисления баллов и победители этих конкурсов. Компания также утверждает, что предложенное ею как фиксированное, так и зависящее от результатов приватизации вознаграждение в ряде случаев ниже, чем соответствующее ценовое предложение компаний, признанных победителями конкурсов.

По словам источника в Кабинете министров, ООО "Грант Торнтон" имеет отношение к экс-регионалу из Тореза Виталию Кропачеву. Его также называют "смотрящим" за угольной отраслью от действующей власти.

"Истинная цель судебного иска, который подала компания "Грант Торнтон" - остановить процедуру приватизации таких госпредприятий как "Угольная компания "Краснолиманская". Чтобы дать возможность Виталию Кропачеву и дальше зарабатывать на государственной шахте, имея покровителей во власти для этого", - сообщил источник.