Суд подтвердил правомерность действий госисполнителя, который арестовал счета и имущество главы комитета Американской торговой палаты Татьяны Поповой за долги на $ 6 млн перед "Райффайзен Банк Аваль"

Главе комитета Американской торговой палаты Татьяне Поповой не удалось оспорить в суде действия государственного исполнителя, который добился применения к должнику крайних мер воздействия — судебного решения об аресте ее банковских счетов, а также движимого и недвижимого имущества до исполнения решения суда о принудительном взыскании проблемой задолженности по личному поручительству перед "Райффайзен Банк Аваль" на сумму свыше 6 миллионов долларов.

"В удовлетворении жалобы Поповой Татьяна Валерьевны на действия государственного исполнителя Отдела принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины Иванюты Ивана Николаевича, заинтересованное лицо — Публичное акционерное общество "Райффайзен Банк Аваль", — отказать", — сказано в решении Дарницкого районного суда г. Киева по делу № 753/4154/19, копией которого располагает редакция.

Как сообщалось ранее, Печерский суд по ходатайству государственного исполнителя запретил Татьяне Поповой до полного выполнения с ее стороны обязательств перед кредитором покидать пределы Украины, а также наложил арест на банковские счета, личное движимое и недвижимое имущество Татьяны Поповой, которая с 2012 года уклоняется от выполнения обязательств по ее личному поручительству по кредитам перед "Райффайзен Банком Аваль" на сумму 6 миллионов долларов.

Как следует из решения суда, начиная с 2012 года, когда "Райффайзен Банк Аваль" вынужден был обратиться в суд для принудительного взыскания долга с подконтрольных Поповой и ее семье компаний, она всячески избегала выполнения обязательств по личному поручительству, а также игнорировала вызовы государственного исполнителя. В 2016 году на основании заявления главы правления "Райффайзен Банк Аваль" Владимира Лавренчука возбуждено уголовное дело № 12016100000000554 об уклонении от выполнения обязательств по кредитному договору, а также в связи с попытками незаконного вывода бизнес-центра Increastar из-под залога.

Среди должностных лиц подконтрольных Татьяне Поповой компаний — ее пожилой отец Попов Валерий Васильевич, который оказался одним из фигурантов уголовного преследования со стороны кредитора "Райффайзен Банк Аваль" за попытки незаконного вывода бизнес-центра из-под залога.

Татьяна Попова предприняла попытку опровергнуть свою причастность к упоминаемым в публикациях в связи с ее деятельностью компаниям.

"Еще в 2013 г. я переуступила корпоративные права и вышла из состава акционеров компаний, указанных в тексте (в т.ч. "Захидбудинвест Компани Консалтинг") и являющимися ответчиками по искам финансовой компании "Женева". В настоящее время я не имею к этим компаниям никакого отношения", — попыталась Попова дистанцироваться от компаний, среди которых и ООО "Медиа-Эксперт", которые должны австрийскому банку в Украине свыше 6 млн долларов.

В то же время согласно данным из публичного реестра украинских компаний, ООО "Захидбудинвест Компани Консалтинг", находящуюся в процессе банкротства, и ООО "Медиа-Эксперт" по странному стечению обстоятельств именно со времени формального отхода Татьяны Поповой от этого бизнеса возглавляет ее отец — Попов Валерий Васильевич. Сама Татьяна Попова с апреля 2007 по декабрь 2013 года — с момента получения кредитных средств от "Райффайзен Банк Аваль" и в период, когда кредит уже стал проблемным и кредитор начал процедуру принудительного взыскания, — была руководителем компании "Захидбудинвест Компани Консалтинг". А формальными учредителями этих компаний в нынешнее время являются отец Татьяны Поповой и ее мать — Попова Наталья Павловна. На момент получения кредитных средств Татьяна Попова являлась учредителем этих и других компаний, активно занималась рекламным и медийным бизнесом.

С 2014 года Татьяна Попова предпринимала безуспешные попытки оспорить в судах свое поручительство по кредитам перед "Райффайзен Банк Аваль", а также судебное решение о взыскании с нее задолженности по проблемному кредиту. Рассмотрение дела дошло до Верховного Суда Украины, который своим решением поставил точку в этом споре, и оставил в силе все законные требования кредитора о выполнении кредитных обязательств по личному поручительству Поповой за кредиты подконтрольных ей компаний.

Сейчас Татьяна Попова — глава комитета по медиа и коммуникациям Американской торговой палаты в Украине, эксперт общественного объединения "Информационная безопасность", а ранее занимала должность заместителя министра информационной политики и советника министра обороны.