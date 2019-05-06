Суд оставил под арестом активы Коломойского

Активы, которые передали "приватовцами" в ипотеку / залог для НБУ как обеспечение долгов ПриватБанка по рефинансированию, до сих пор арестованы. Фото: www.depo.ua

Киевский апелляционный суд не удовлетворил жалобу Национального банка о снятии ареста с активов компаний.

Речь идет о компаниях, связанных с бывшим владельцем ПриватБанка Игорем Коломойским, сообщает Finbalance.

Активы, которые передали "приватовцами" в ипотеку / залог для НБУ как обеспечение долгов ПриватБанка по рефинансированию, до сих пор арестованы.

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Среди них 1,3 тыс. единиц железнодорожного подвижного состава, зерновой терминал "Бориваж", завод "Биола", офисное здание в Киеве, которое арендует телеканал "1+1", самолет Boeing 767-300, ангар для обслуживания самолетов, 34 земельные участки в Одесской области, а также многочисленная недвижимость.

Во время суда НБУ настаивал, что февральский арест "приватовских" активов должны отменить. Банк аргументировал это тем, что Печерский райсуд Киева 2017-го уже накладывал арест на то же имущество.

Кроме этого, повторный арест активов Коломойского "делает невозможным осуществление удовлетворения его требований за счет предмета ипотеки (залога), в том числе путем реализации внесудебного способа обращения взыскания".

За прошлый год Приватбанк увеличил чистый комиссионный доход. Прибыль от оказания услуг и проведения банковских транзакций увеличилось в 1,5 раза - до 15,2 млрд грн.