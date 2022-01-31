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понедельник, 31 января 2022 15:17

Суд обязал ГБР закрыть уголовное дело против Stolitsa Group

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Автор: Stolitsa Group
 

Печерский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований закрыть уголовное дело против известного столичного девелопера. Соответствующим решением судьи окончательно положили конец давлению и преследованию Stolitsa Group, совершаемым сотрудниками ДБР в рамках уголовного производства.

Об этом сообщает пресс-служба Stolitsa Group.

28 января 2022 Печерский районный суд обоснованно отказал ДБР в продлении срока досудебного расследования, окончательно поставив точку в уголовном производстве. Судьи установили безосновательность возобновления досудебного расследования, поскольку ни следователь, ни прокурор так и не смогли доказать суду необходимость проведения дополнительных следственных действий по делу.

Речь идет об уголовном производстве, открытом 12 ноября 2019 Главным следственным управлением Национальной полиции Украины, которое в мае 2020 передали для расследования в Госбюро.

В частности, следователи ДБР расследовали уголовное производство по факту "возможного завладения и растраты государственного имущества в результате произвольных действий должностных лиц" Государственного предприятия "Научно-исследовательский, производственный агрокомбинат "Пуща-Водица" и должностных лиц ООО "Столица Групп".

16 февраля 2021 года уголовное производство закрыли из-за отсутствия состава преступления и в связи с существованием не отмененного постановления о закрытии другого уголовного производства, в котором аналогичные факты расследовались еще с 2017 года.

В мае 2021 года следствие в уголовном производстве возобновили с непонятной целью, а постановление о его закрытии - безосновательно отменено.

Несмотря на очевидное отсутствие необходимости установления каких-либо дополнительных сведений, с учетом полноты уже проведенного ранее досудебного расследования, следователи ДБР обратились в Печерский районный суд города Киева с ходатайством о продлении сроков досудебного расследования, срок которого истекает 31 января 2022 года.

Уголовное процессуальное законодательство не предусматривает процедуру повторной подачи ходатайства о продлении срока досудебного расследования после принятия судом определения об отказе. К тому же в УПК Украины определено, что ходатайство о продлении срока досудебного расследования подается не позднее, чем за пять дней до истечения срока досудебного расследования, а указанный срок истекает 31 января текущего года. Следовательно, повторное ходатайство невозможно.

Таким образом, с учетом принятого 28 января 2022 решения Печерского райсуда, столичная прокуратура должна в течение пяти дней вынести постановление о закрытии уголовного производства в отношении StolitsaGroup.

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Дата
31
января

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