Суд обязал АМКУ проверить "Укравтодор", которого обвиняют в создании дорожного картеля - Загребельская

Коллегия Апелляционного суда приняла решение, которым обязала АМКУ рассмотреть заявление против "Укравтодора". Фото: Depositphotos

Коллегия судей Северного апелляционного хозяйственного суда обязала Антимонопольный комитет Украины рассмотреть заявление о создании и "крышевании" "Укравтодором" дорожного картеля.

Об этом сообщает бывший государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины (2015–2019) Агия Загребельская на своей странице в Facebook.

"Победа! Коллегия судей Северного апелляционного хозяйственного суда в составе судей Каролины Тарасенко, Ирины Ионниковой и Татьяны Разиной удовлетворила нашу апелляционную жалобу и обязала Антимонопольный комитет рассмотреть заявление о создании и "крышевании" "Укравтодором" дорожного картеля", – сообщила Загребельская.

Она рассказала, что в АМКУ еще больше года назад обратились с заявлением она, Денис Бигус, Виталий Шабунин, главный редактор интернет-ресурса "Наши деньги" Олекса Шалайский, Юрий Николов и ряд других лиц.

"В заявлении мы привели многочисленные факты, свидетельствующие, что именно государственный "Укравтодор" создал и "крышует" дорожный картель, который только за последние два года "освоил" более 200 млрд бюджетных, то есть наших с вами гривен. Но сформированный президентом Зеленским Антимонопольный комитет даже не рассмотрел наше заявление. Что заставило нас обжаловать бездействие ведомства в суде. К сожалению, первую инстанцию мы проиграли. Но мы не сдались и пошли в апелляцию", – рассказала Загребельская.

И сообщила: "И вот сегодня коллегия Апелляционного суда приняла решение, которым обязала комитет рассмотреть наше заявление против "Укравтодора". Это наша с вами общая победа! Приветствую и благодарю вас за поддержку! А судьям искренняя благодарность за предоставленный нам шанс на справедливость".

Как сообщалось, председатель неправительственной организации StateWatch Глеб Каневский сообщил, что "Укравтодор" в 2020 году пропустил через себя 85 млрд грн, а его собственная компания "Автомобильные дороги Украины" хронически убыточна. Он констатировал, что нет смысла содержать за счет государственных ресурсов компанию, накапливающую долги.