Суд обязал АМКУ проверить "Укравтодор", которого обвиняют в создании дорожного картеля - Загребельская

 
Ексклюзивы
1/5
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Просмотров: 2133
Шевченковский гай во Львове показал древние украинские иконы, посуду и сундуки
Шевченковский гай во Львове показал древние украинские иконы, посуду и сундуки
Просмотров: 909
"Мецгер out" - журналисты под Укрэксимбанком требовали отставки руководства
"Мецгер out" - журналисты под Укрэксимбанком требовали отставки руководства
Просмотров: 1080
Признаком власти стало право не считаться с законом. Доходит до абсурда
Признаком власти стало право не считаться с законом. Доходит до абсурда
Просмотров: 1323
В Польше открыли памятник выдающемуся "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
В Польше открыли памятник выдающемуся "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
Просмотров: 1512
Офшор Зеленского, крепкая гривна и репрессии в Крыму - что о нас пишет мировая пресса
Офшор Зеленского, крепкая гривна и репрессии в Крыму - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1125
Нужна ли нам латиница
Нужна ли нам латиница
Просмотров: 1143
"Стефанчук будет греть престол Зеленскому" - политолог связал увольнение Разумкова с досрочными выборами
"Стефанчук будет греть престол Зеленскому" - политолог связал увольнение Разумкова с досрочными выборами
Просмотров: 675
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
Просмотров: 1008
"Многие больницы в Украине не могут оказать помощь. Это только здания с вывесками" - эксперт
"Многие больницы в Украине не могут оказать помощь. Это только здания с вывесками" - эксперт
Просмотров: 612
Фото
Все фото
15
7
3
9
12
&quot;Слуги народа&quot; носят пояса за 12 пенсий и сумки за 9 минимальных зарплат
"Слуги народа" носят пояса за 12 пенсий и сумки за 9 минимальных зарплат
В роддомах снова начнут выдавать &quot;пакеты малыша&quot;
В роддомах снова начнут выдавать "пакеты малыша"
Книга на 329 страниц - в Раду принесли бюджет
Книга на 329 страниц - в Раду принесли бюджет
Обзор цен: что больше всего подорожало в супермаркетах
Обзор цен: что больше всего подорожало в супермаркетах
Гривне - 25 лет: открыли музей украинской валюты
Гривне - 25 лет: открыли музей украинской валюты
Видео
Все видео
Женя из Кривого Рога, которому звонит Зеленский - что известно о председателе Укрэксимбанка Мецгере
Женя из Кривого Рога, которому звонит Зеленский - что известно о председателе Укрэксимбанка Мецгере
На портале "Дія" можно получить более 70 госуслуг: как зарегистрироваться
На портале "Дія" можно получить более 70 госуслуг: как зарегистрироваться
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
На субсидии не хватает денег - правительство будет просить изменить госбюджет
На субсидии не хватает денег - правительство будет просить изменить госбюджет
В Украине начали денежную реформу
В Украине начали денежную реформу
Интервью
1/5
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 936
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 2034
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Просмотров: 495
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Просмотров: 8514
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
1 Просмотров: 423
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
06 октября 2021
Просмотров: 414
Треба контролювати
– Якщо тобі зателефонує мій чоловік, не зважай. Перевірятиме, чи справді під твоїм номером – ти, а не якийсь Ігор чи Іван. Своєю ...
четверг, 07 октября 2021 09:50

Суд обязал АМКУ проверить "Укравтодор", которого обвиняют в создании дорожного картеля - Загребельская

  Комментировать
Суд обязал АМКУ проверить &quot;Укравтодор&quot;, которого обвиняют в создании дорожного картеля - Загребельская
Коллегия Апелляционного суда приняла решение, которым обязала АМКУ рассмотреть заявление против "Укравтодора". Фото: Depositphotos

Коллегия судей Северного апелляционного хозяйственного суда обязала Антимонопольный комитет Украины рассмотреть заявление о создании и "крышевании" "Укравтодором" дорожного картеля.

Об этом сообщает бывший государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины (2015–2019) Агия Загребельская на своей странице в Facebook.

"Победа! Коллегия судей Северного апелляционного хозяйственного суда в составе судей Каролины Тарасенко, Ирины Ионниковой и Татьяны Разиной удовлетворила нашу апелляционную жалобу и обязала Антимонопольный комитет рассмотреть заявление о создании и "крышевании" "Укравтодором" дорожного картеля", – сообщила Загребельская.

Она рассказала, что в АМКУ еще больше года назад обратились с заявлением она, Денис Бигус, Виталий Шабунин, главный редактор интернет-ресурса "Наши деньги" Олекса Шалайский, Юрий Николов и ряд других лиц.

"В заявлении мы привели многочисленные факты, свидетельствующие, что именно государственный "Укравтодор" создал и "крышует" дорожный картель, который только за последние два года "освоил" более 200 млрд бюджетных, то есть наших с вами гривен. Но сформированный президентом Зеленским Антимонопольный комитет даже не рассмотрел наше заявление. Что заставило нас обжаловать бездействие ведомства в суде. К сожалению, первую инстанцию мы проиграли. Но мы не сдались и пошли в апелляцию", – рассказала Загребельская.

И сообщила: "И вот сегодня коллегия Апелляционного суда приняла решение, которым обязала комитет рассмотреть наше заявление против "Укравтодора". Это наша с вами общая победа! Приветствую и благодарю вас за поддержку! А судьям искренняя благодарность за предоставленный нам шанс на справедливость".

Как сообщалось, председатель неправительственной организации StateWatch Глеб Каневский сообщил, что "Укравтодор" в 2020 году пропустил через себя 85 млрд грн, а его собственная компания "Автомобильные дороги Украины" хронически убыточна. Он констатировал, что нет смысла содержать за счет государственных ресурсов компанию, накапливающую долги.

5 Канал
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Суд обязал АМКУ проверить "Укравтодор", которого обвиняют в создании дорожного картеля - Загребельская». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
октября

Корона первого короля исчезла

Американцы начали 20-летнюю миссию в Афганистане

Самое читаемое
В нижнем белье и чулках: сексапильная Астафьева посветила ягодицами на рыбалке
В нижнем белье и чулках: сексапильная Астафьева посветила ягодицами на рыбалке
9
 Просмотров: 9639
&quot;Поверить не мог, что будет происходить такая ж*па&quot; – Кошевой рассказал, общается ли с луганскими друзьями
"Поверить не мог, что будет происходить такая ж*па" – Кошевой рассказал, общается ли с луганскими друзьями
5
 Просмотров: 5463
Победители Евровидения Måneskin полностью разделись в смелом фотосете
Победители Евровидения Måneskin полностью разделись в смелом фотосете
5
 Просмотров: 3906
Ирэна Карпа прикрыла голую грудь блестящими наклейками
Ирэна Карпа прикрыла голую грудь блестящими наклейками
5
 Просмотров: 2583
Жена Саакашвили впервые прокомментировала его роман со &quot;слугой&quot;
Жена Саакашвили впервые прокомментировала его роман со "слугой" 1 Просмотров: 2475
Экономика
Доллар и евро существенно подешевели
Доллар и евро существенно подешевели Просмотров: 495
"Северный поток" 2 - стратегическая ошибка: Дуда призвал НАТО отреагировать на энергетический вызов
"Северный поток" 2 - стратегическая ошибка: Дуда призвал НАТО отреагировать на энергетический вызов Просмотров: 414
"Слуги народа" хотят легально обманывать государство - ЦПК
"Слуги народа" хотят легально обманывать государство - ЦПК Просмотров: 819
Женя из Кривого Рога, которому звонит Зеленский - что известно о председателе Укрэксимбанка Мецгере
Женя из Кривого Рога, которому звонит Зеленский - что известно о председателе Укрэксимбанка Мецгере
 Просмотров: 1692
Правительство выделило 25 млн грн на популяризацию Covid-вакцинации
Правительство выделило 25 млн грн на популяризацию Covid-вакцинации Просмотров: 180
Больше всего комментируют
5
"На жене один оффшор на Сейшелах. Это нормально" - Арахамия
4
Оккупанты на Донбассе готовятся к наступлению: свозят оружие и боеприпасы
3
Нападение на журналистов "Схем": в полиции не получили полного видео с камер банка
1
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1
Мовний бар'єр
Голосов: 26873
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть