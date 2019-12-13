Субсидия "на руки": в правительстве объяснили, что изменится с января 2020-го

На ноябрь субсидию рассчитали для более 3 млн домохозяйств. Фото: Цензор.НЕТ

Украинцам планируют разрешить в любое время изменять форму предоставления жилищной субсидии с безналичной на наличную.

"Сегодня на субсидию в наличной форме имеют право домохозяйства, которые обратились с заявлением, предоставили банковский счет до 15 октября. То есть они получают деньги "на руки" через отделения Ощадбанка и Укрпочты. Самостоятельно оплачивают счета. Всем остальным субсидию насчитывают на безналичный счет Ощадбанка. Далее банк рассчитывается с поставщиками коммунальных услуг", - пояснил заместитель министра соцполитики Виталий Музыченко на брифинге в пятницу.

По его словам, изменить форму получения субсидий можно будет с 1 января 2020 года. Сейчас ждут согласования решения центральными органами исполнительной власти.

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"На ноябрь субсидию рассчитали для более 3 миллионов домохозяйств. Части помощь перечислили автоматически. Часть потребителей повторно обращалась с заявлением и заполняла декларацию. Речь идет об арендаторах жилья, домохозяйствах, где зарегистрированы члены, которые не проживают и граждане, у которых отсутствуют официальные доходы" - говорит Музыченко.

Отмечает, что в этом году за субсидией еженедельно обращалось на 60% меньше домохозяйств, чем было в прошлом году. Если потребители сейчас обратятся за помощью на оплату ЖКУ, то получат субсидию с декабря. Те, кто напишет заявление в январе, получит субсидию со следующего года.

В бюджете на 2020 год на субсидии заложили около 47 млрд грн. В 2019-м - 58 млрд грн.