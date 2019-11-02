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Субсидирование тарифов для населения за счет промышленности негативно влияет на экономику - Чех

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Субсидирование тарифов для населения за счет промышленности негативно влияет на экономику - Чех
Украина должна перейти на рыночные тарифы для населения. Фото: msn.com

Перекрестное субсидирование негативно влияет на экономику, необходимо переходить на рыночные тарифы для населения. Об этом заявил экс заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Сергей Чех в эфире одного из телеканалов, передают Украинские новости.

"Чем больше мы сдерживаем рост тарифов для населения, тем труднее чувствует себя экономика у юридических лиц. Идет перекрестное субсидирование, кроссубсидирование, что, кстати, является плохой практикой", - заявил Чех.

Он напомнил, что мы должны были прекратить практику перекрестного субсидирования с момента запуска нового рынка электроэнергии.

"Законом о рынке электроэнергии, который действует, и согласно которому реформы начались с января, а затем на производстве с июля, этот закон предусматривает прекратить практику перекрестного субсидирования. То есть в соответствии с законом мы должны были бы на начало реформы по закону уже рыночные тарифы для населения", - сказал Чех.

Напомним, ранее Украинская ассоциация возобновляемой энергетики (УАВЕ) в обращении к президенту, правительству и парламенту призвала отменить перекрестное субсидирование и перейти к рыночным ценам на электроэнергию для населения, отметив, что сейчас граждане Украины технически потребляют дешевую электроэнергию в Европе, однако в действительности оплачивают ее а счет более высокой стоимости товаров и услуг, ухудшение платежного баланса страны и отложенных расходов.

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