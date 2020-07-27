Субсидии не отменили: как проверить начисление онлайн

Средний размер субсидии летом составляет 267,7 грн pixabay.com

В летний период часть потребителей не получили выплаты за монетизированы субсидии.

При этом речь о ее отмене не идет. Большинству потребителей субсидию переоформили автоматически и она действует. Однако удостовериться в том, что льготу не "сняли", можно онлайн. Для этого следует зайти на сайт subsidii.ioc.gov.ua и ввести свой адрес. Также можно посмотреть суммы компенсации за весь период начисления.

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За что могут лишить субсидии

В 2020 году лишиться права на начисление жилищно-коммунальных компенсаций смогут следующие категории граждан:

* арендодатели, которые не задекларировали доходы от сдачи имущества в наем

* лица, совершившие единовременную покупку или оплатившие услуги стоимостью более 50 тысяч гривен

* обладатели автомобилей, со дня выпуска которых прошло менее 5 лет. Исключение составляют Мопеды или машины, выданные соцорганами

* должники по оплате жилищно-коммунальных услуг, общая сумма задолженности которых превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (340 гривен)

* лица, которые в течение 12 месяцев до обращения за субсидии получили наследство или иным законным способом приобрели право собственности на земельный участок, квартиру (дом), транспортное средство

* собственники жилых помещений с большой квадратурой: площадь квартиры превышает 120 кв. метров, а дома — 200 кв. м. ограничение не распространяется на детские дома семейного типа, приемные и многодетные семьи

* лица трудоспособного возраста, которые не работают, не учатся и не состоят на учете в центре занятости как безработные. Таким гражданам органы УТиСЗН автоматически зачисляют в доход в три прожиточных минимума, что существенно снижает вероятность начисления субсидии

Субсидию в июне получили 2,891 млн граждан. В среднем им выплатили 267,7 грн.