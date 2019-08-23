Строительный бум: какое жилье возводят застройщики

Больше всего строили в Киеве. За 7 месяцев 2019-го строительных работ провели на 19,3 млрд грн. Фото: Depositphotos

За первые 7 месяцев 2019-го в Украине выполнили строительных работ на 82 млрд грн. Это на 21,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Так, 51,5% построенных объектов - инженерные сооружения. 13,7% из них - автомобильные, железные дороги, мосты. 10,8% - трубопроводы, линии электропередач. 22,8% - комплексные промышленные сооружения, передает Госстат.

Выросло строительство жилья. За январь-июль построили на 2,3% больше, чем в аналогичный период 2017 года.

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Рекордно выросло строительство нежилых помещений - 35,4%.

Больше всего строили в Киеве. За 7 месяцев 2019-го строительных работ провели на 19,3 млрд грн. В Днепропетровской области - на 9,9 млрд грн. Одесской - на 7,8 млрд грн.

В Киеве 73% всех новых жилых объектов - рискованное строительство. Так, в столице насчитывается 152 рисковых объекта строительства, свидетельствует исследование компании Monitor.Estate.