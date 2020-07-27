Стоит ли покупать доллары: ответ советника Зеленского

Золотовалютные резервы достигли рекордного размера, начиная с 2012 года. Фото: pixabay.com

Советник президента по вопросам экономики Олег Устенко разъяснил, почему сейчас не нужно покупать доллары.

Устенко говорит, что золотовалютные резервы достигли рекордного размера, начиная с 2012 года.

"Считаю, что не стоит покупать сейчас доллары. Не потому, что население создает спрос на валюту. Фундаментальных причин нет", - сказал советник эфире канала "Украина 24".

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По словам советника, сейчас у государства есть $28,5 млрд золотовалютных резервов. В ближайшее время должны зайти около $2,5 млрд, то есть резервы будут на уровне, превышающем $30 млрд. Устенко утверждает, что это исторический максимум, начиная с 2012 года.

Национальный банк Украины на 27 июля установил курс доллара на уровне 27,75 грн. Это на 12 коп. меньше, чем было перед выходными.