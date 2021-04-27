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вторник, 27 апреля 2021 21:40

Стоимость интернета могут внести в прожиточный минимум

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Стоимость интернета могут внести в прожиточный минимум
Министерство цифровой трансформации предложило изменить список пунктов, на которых основывается прожиточный минимум. Фото: pexels.com

Стоимость услуг интернета и мобильной связи как базовых потребностей человека могут внести в набор, на котором основывается прожиточный минимум.

Министерство цифровой трансформации предложило сделать это в Telegram.

Стоимость прожиточного минимума обновляется ежегодно. Перечень товаров и услуг изменяются с учетом современных потребностей. В министерстве мобильную связь и доступ в интернет считают базовыми потребностями человека.

Эти услуги позволяют оперативно вызвать скорую помощь или полицию, учиться онлайн и работать дистанционно. Также можно жаловаться на коррупционеров, держать связь с властью и получить электронные версии документов.

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Через Комитет цифровой трансформации Верховной Рады передали свои предложения изменений в постановления, что регулирует составляющие перечня прожиточного минимума.

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о поэтапном внедрении Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы. За проголосовал 261 депутат.

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