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Стоимость электроэнергии для населения после реформы рынка не вырастет — Кабмин

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Стоимость электроэнергии для населения после реформы рынка не вырастет — Кабмин
Кабмин отметил, что важным при введении нового рынка электроэнергии является учет социального аспекта. Фото: ZN.UA

В Кабмине заявили, что стоимость электроэнергии для населения после проведения реформы рынка не вырастет. "С целью сохранения цены на электроэнергию для населения Кабинет министров вводит механизм возложения специальных обязанностей, обеспечивающих компенсацию разницы между рыночной и регулируемой ценами на электроэнергию для населения", — сказано в заявлении на сайте правительства.

В Кабинете министров отмечают, что важным при введении нового рынка электроэнергии является учет социального аспекта.

В правительстве подчеркивают, что действующим Законом Украины "О рынке электрической энергии" предусмотрено, что новый рынок должен быть введен 1 июля 2019 и будет функционировать в соответствии со стандартами ЕС. "Закон о его введении разработан совместно с международными партнерами и принят парламентом. На сегодня юридических оснований для отсрочки запуска нового рынка электрической энергии не существует", — отмечает Кабмин.

В свою очередь, Минэнергоугля выполнил все мероприятия и разработал нормативно-правовые акты вторичного законодательства в соответствии с законом. Проведен ряд встреч и совещаний, в частности, в комитете Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности, Минэнергоугля, НКРЭ и Совете Оптового рынка электрической энергии.

zn.ua
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