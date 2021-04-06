Стоимость аренды жилья может снизиться на 30%

Во время первого локдауна стоимость аренды снизилась в среднем на 25-30%. Фото: unsplash

Во время карантина треть арендодателей может снизить стоимость аренды на 15-30%.

Об этом сообщил президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрий Пита, пишет "Интерфакс-Украина".

Он напомнил, что во время первого локдауна стоимость аренды снизилась в среднем на 25-30%. А с начала 2021 года в крупнейших городах Украины - Киеве, Харькове, Одессе, Днепре - осталась без существенных изменений, несмотря на рост коммунальных платежей.

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Эксперт убежден, что со второй половины мая ситуация начнет выравниваться, цены вернутся на уровень, который был до объявления локдауна. Летом и осенью цена аренды будет зависеть от спроса и стоимости коммунальных услуг.

"Цена арендованного жилья, как и всегда, будет зависеть от объективных факторов - инфляции, стоимости коммунальных услуг, и субъективных - спроса, локации, состояния квартиры. Один только рост квартплаты не повлияет на увеличение аренды. Однако в условиях ускорения инфляции стоимость аренды жилья может вырасти в среднем на 5-7 процентов с учетом небольшого "запаса" в размере дополнительных 2-3 процентов", - говорит Юрий Пита.

В прошлом году украинцы приобрели 771 объект турецкой недвижимости, заняв 15-е место среди других иностранцев по количеству покупок.